Premiera in Fortele Navale. Cine pleaca in misiune in Afganistan. Cati militari si din ce unitate de elita fac parte (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul National de box pentru tineret, intrecere care s a disputat la Tg. Mures, i a adus lui Silviu Dumitru, de la Axiopolis Cernavoda, medalia de aur si titlul de campion al Romaniei la categoria 91 kg.Pentru aceasta performanta deosebita a boxului cernavodean, dar si pentru altele obtinute pana…

- Toata suflarea din Luncavita, judetul Tulcea, s a strans ieri la poarta celui ce a fost fruntas Cosmin Duca, pentru a l conduce pe ultimul drum, in urma teribilului accident petrecut duminica exact la ora la care se inchina ziua cu noaptea. Au fost la inmormantare militari din Fortele Navale, colegi,…

- KMG International continua sa sprijine activitatea medicala de urgenta a SMURD, la nivel national, prin oferirea de resurse pentru trainingul salvatorilor. Astfel, Grupul a achizitionat si donat doua centre mobile de instruire, pe structura unor automobile tip furgoneta, pentru derularea programelor…

- In conformitate cu angajamentele asumate de tara noastra fata de partenerii din Alianta, din pachetul de forte pus la dispozitia NATO face parte si fregata "Regele Ferdinand", Fortele Navale Romane contribuind astfel la sustinerea eforturilor de asigurare a securitatii si stabilitatii regionale. Dupa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, la Antena3 ca Romania este determinata sa arate ca este un partener credibil al SUA si NATO, lucru realizabil prin contributia nationala la bugetul Aliantei si al numarului de militari in teatrul de operatii.Romania, in momentul de fata, are 700 de militari…

- Ieri avioane invizibil pe radar, de tip F 35, din dotarea fortelor SUA au fost folosite joi pentru prima data intr o misiune de lupta, bombardand un obiectiv al insurgentilor talibani in Afganistan, au declarat oficiali americani, informeaza site ul publicatiei Stars and Stripes.Avioane F 35B ale Corpului…

- Emoții aduse din inima Caucazului in Capitala. Unul dintre cele mai vechi teatre din Georgia, "Valerian Gunia" din orașul Poti, este gazduit in aceste zile de Teatrul "Eugene Ionesco". Oaspeții au ajuns la Chișinau in cadrul unui turneu european.

- Arheolog, epigrafist, profesor, conducator de institutie, Adrian Radulescu s a impus in ultimele sase decenii ca personalitate proeminenta a lumii stiintifice dobrogene si nu numai. Preluand conducerea Muzeului de Istorie Constanta inca din anii 1969 1970, Adrian Radulescu a continuat linia de promovare…