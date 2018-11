Stiri pe aceeasi tema

- Trei politisti din Filipine au primit joi pedepse grele cu inchisoarea pentru uciderea unui adolescent in 2017, in prima condamnare a unor angajati ai politiei implicati in sangerosul "razboi impotriva drogurilor" al presedintelui filipinez Rodrigo Duterte, informeaza AFP. Rodrigo Duterte, care a fost…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a anuntat ca intentioneaza sa infiinteze o "echipa a mortii" pentru a contracara unitatile de asasini ale rebelilor comunisti si a preintampina atacurile de gherila, informeaza miercuri dpa. Duterte a subliniat ca, in timp ce administratia lui a incercat…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat existenta unor 'judecatori pro-Obama' si s-a implicat astfel intr-o polemica putin obisnuita in SUA cu presedintele Curtii Supreme, John Roberts, care isi permisese anterior sa-l puna la punct pentru atacuri impotriva magistratilor, transmite AFP.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti in Filipine pentru prima sa vizita de stat intr-o tara traditional aliata a SUA, dar care s-a orientat catre Beijing intr-un context al luptei pentru influenta in Asia intre primele doua economii ale lumii, noteaza France Presse preluata de Agerpres. …

- In noiembrie 2017, Donald Trump a scapat de o tentativa de asasinat. Președintele american era in vizita la Manilla, in Filipine, pentru a se intalni cu președintele Rodrigo Duterte și cu alți lideri din Asia de Sud, cu ocazia summitului ASEAN.

- 'In aceasta dimineata, avocatul meu a primit un apel telefonic de la un anchetator al Ministerului de Interne, care i-a spus ca trebuie sa ma prezint astazi (luni) in cadrul unei anchete', a declarat opozantul de 42 de ani intr-un mesaj postat pe site-ul sau internet. O noua ancheta pentru Aleksei…

- Un primar filipinez al carui nume se afla pe o lista cu oficiali acuzati de presedintele Rodrigo Duterte ca sunt implicati in traficul de droguri a fost impuscat mortal in biroul sau miercuri, a anuntat politia, relateaza AFP. Uciderea lui Mariano Blanco, primar al orasului Ronda, este cea mai recenta…