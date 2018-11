Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana a emis al doilea avertisment privind profitul din acest an, din cauza masurilor luate in diferite regiuni, care afecteaza vanzarile de masini diesel, si a cererii mai scazute pentru furgonete si autobuze, transmit Xinhua si Reuters, citate de Agerpres. Daimler se asteapta ca, in 2018,…

- Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis partial masinile diesel, pentru a reduce poluarea. Decizia are loc in contextul in care Germania se afla de cativa ani sub presiunea rezidentilor care cer imbunatatirea calitatii aerului, dupa ce Volkswagen a recunoscut, in 2015, ca a folosit…

- Comisia Europeana se teme ca producatorii de automobile din Germania vor incerca sa exporte masinile diesel vechi, scoase din circulatie in cadrul unor stimulente de compensare, in tari din Europa de Est, a declarat comisarul european Elzbieta Bienkowska.

