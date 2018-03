Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: BAREM ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 BAREME SI SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018, conform EDU.RO: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) a fost sustinuta exclusiv de catre elevii clasei a XII - a. Va prezentam atasat BAREME…

- "Este pentru prima data in ultimii 28 de ani cand statul roman preia controlul asupra unui obiectiv industrial strategic privatizat. Din calitatea de actionar majoritar putem sa protejam eficient interesele statului roman si putem sa protejam inclusiv forta de munca inalt calificata de la Santierul…

- „Ocupatia americana este cea mai dura ocupatie la care a fost supus poporul roman” Intr-o postare pe fecebook, fostul șef al SPP din mandatul lui Ion Iliescu, generalul Dumitru Iliescu radigrafiaza nașterea și dezvoltarea „statului paralel”: “Sa plece rusii, sa vina americanii!” - erau propozitiile…

- Fostul presedinte al statului Zimbabwe, Robert Mugabe, a calificat joi drept "lovitura de stat" demisia sa fortata, din noiembrie anul trecut, sub presiunea propriului partid si a armatei, transmite AFP. "Eu spun ca a fost o lovitura de stat, unii au refuzat sa o numeasca lovitura de stat", a declarat…

- Problemele din justiția din Romania continua. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea.

- Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom.Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai mari decat…

- Companiile Renault si Nissan au initiat discutii pentru consolidarea aliantei, producatorul auto japonez avand obiectivul de a cumpara partea de 15% din actiuni detinuta de statul francez, afirma surse citate de editia franceza a agentiei Reuters, dar Guvernul de la Paris neaga informatiile.

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar este noul președinte al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților. Comisia pentru Afaceri Europene reprezinta una dintre cele 21 de comisii parlamentare din cadrul Camerei Deputaților și a luat ființa in 2011. In calitate de președinte al Comisiei…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța de Urgența ce prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal prețios care vor fi comercializate in Romania, transmite Ministerul Economiei. Dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, toate obiectele din metal prețios vor avea aplicata…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Romania afișeaza o parere negativa fața de Ungaria, in timp ce restul statelor din Europa Centrala iși mențin opinii pozitive asupra statului lui Ludovic Orban. Cetațenii statului nostru sunt cei care manifesta cel mai scazut nivel de apreciere fața de țara vecina și, in același timp, nutresc viziuni…

- Uniunea Europeana ar putea impune sanctiuni specifice Cambodgiei in cazul in care aceasta tara nu renunta la actiunile de represiune impotriva unor disidenti democrati si la incalcarea valorilor statului de drept, au afirmat luni ministrii de externe din UE, relateaza DPA. Ministrii de…

- Seful de promotie al Institutului National al Magistraturii (INM), Alinel Bodnar, a sustinut marti, la Palatul Cotroceni, ca desi uneori exista presiuni sau atacuri la independenta magistratilor, educatia profesionala ii oblige sa nu abdice de la principii. „Chiar daca uneori pot exista…

- Organizarea in luna martie a congresului PSD este “o hotarare ințeleapta”, potrivit președinteleui executiv al organizației județene a PSD Constanța, Decebal Fagadau. Din punctul lui de vedere, la acest congres, un lucru important pentru partid ar fi revizuirea statutului PSD mai ales pentru situațiile…

- Jordan Greenway este primul hocheist afro-american care face parte din echipa SUA, de la inceputul JO de iarna, din anii '20. Greenway, care are 20 de ani și este student la Boston University, a ajuns in lotul american dupa ce NHL nu și-a lasat jucatorii sa mearga anul acesta la Jocurile Olimpice.…

- Ceasurile atomice sunt capabile de cele mai precise masuratori, dar pentru ca sunt foarte complexe, utilizarea lor a fost posibila doar in laboratoare. Pana acum, cand un grup de fizicieni germani de la Physikalisch-Technische Bundesanstal a...

- "O sa-i dam in judecata, nu avem incotro. Stiti ca pentru angajatii de la Stat s-a spus ca se maresc salariile cu 25% ca sa compenseze efectele trecerii contributiilor de la angajator la angajat, insa au fost atenti sa introduca o prevedere potrivit careia daca suma rezultata in urma maririi e mai mare…

- La Antena 1 a luat startul cel mai dur reality show din Romania, Asia Express. Un show in care sapte cupluri de vedete au trait experienta vietii lor pe un traseu extenuant, cu provocari extreme, fara transport, fara cazare si cu un buget de doar un euro pe zi. Iar asta e doar o parte din ce au trait…

- Banca germana Bundesbank, Banca Centrala a Frantei si Banca Centrala Europeana si-au anuntat intentia de a folosi yuanul, moneda nationala a Chinei, in rezervele lor pentru schimburi valutare, conform Quartz. La sfarsitul anului trecut, Xi Jinping, presedintele Chinei, a spus ca este…

- Cu toate ca nu mai sunt pe pamant dobrogean, multe dintre scolile bulgare isi datoreaza originile si progresul ministerului roman al instructiunii publice. Spre exemplu, Liceul Durostor din Silistra, care poarta numele vechii cetati a lui Mircea cel Batran "Darstorulldquo;, a luat fiinta in anul 1914,…

- Clasamentul Brand Finance Banking 500 marcheaza o premiera in acest an, o banca romaneasca intra in topul celor mai valoroase branduri bancare calculat de Brand Finance - cea mai mare firma globala independenta de evaluare si strategie de brand - si publicat de revista The Banker.

- „Schimbarea statului dupa chipul si naravul coalitiei PSD-ALDE nu inseamna doar atacul concertat asupra Legilor Justitiei, ci si asupra societatii civile. Dezbaterile, manifestarile sau solicitarile legitime sunt tot atatea motive de ura din partea PSD-ALDE. Asa incat, reprezentantii actualei puteri…

- Teatrul Municipal „Bacovia” are deosebita placere de a va invita joi, 8 februarie 2018, ora 18:00, la spectacolul „Uciderea lui Gonzago”, in regia lui Dumitru Lazar Fulga. Dupa reprezentație va urma o discuție cu publicul. „Spectacolul Uciderea lui... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- Un barbat din Borșa care a fost pus sub acuzare pentru o fapta de braconaj comisa pe raza judetului Suceava a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani și 4 luni de inchisoare, cu executare. Sentinta mentinuta de ambele instante care au judecat acest dosar este o premiera, cel putin pentru ...

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- Șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca partidul sau a purtat in ultimii ani o batalie constanta cu ”statul paralel”. In opinia acestuia, o serie de informatii – intre care cele legate de renuntarea din partea autoritatilor la protectia SPP sau excluderea din magistratura a unui procuror – nu…

- Atacatori inarmați au atacat casa unui comerciant britanic de moneda virtuala, obligandu-l sa le transfere Bitcoin dupa ce i-au legat soția și l-au amenințat cu un pistol, conform presei din Marea Britanie.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre partida romancei cu Angelique Kerber, dar și ce urmeaza, cu Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Tehnicianul e mandru de evoluția Simonei Halep de pana acum și știe ce o așteapta pe aceasta in finala de maine, care incepe la ora 10:30,…

- Constanteanca Simona Halep, numarul unu mondial s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.

- Preferam sa trecem la chestii mai inteligente (decat politica): la zapada, mai exact. Iarna a venit pe la jumatatea sa, "si-a reintrat in drepturi", cum ar spune la televizor; a nins, ne-am pomenit cu cod portocaliu, iar romanii au fost afectati in fel si chip de primii fulgi de nea ai anului 2018:…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, pledeaza pentru reformarea sistemului judiciar, astfel incat persoanele suspectate de infractiuni minore, nonviolente, sa nu mai fie nevoite sa achite cautiuni pentru a scapa de arestarea preventiva, informeaza cotidianul The New York Times.

- Noua generatie Mercedes-Benz G-Class a fost prezentata in aceasta noapte in cadrul Salonului Auto de la Detroit, SUA. Dupa ce ieri am publicat in exclusivitate pentru presa auto din spatiul romanesc, primele informatii si imagini oficiale, revenim acum cu toate detaliile despre noul SUV asa dupa cum…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a acuzat din nou pe presedintele Klaus Iohannis ca este un „om al sistemului paralel“, cerandu-i sa ia atitudine fata de „influenta nefasta“ a acestei presupuse structuri asupra justitiei.

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida.

- Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal a apropat, in sedinta de luna trecuta, regulamentul de organizare a Campionatului Judetean de futsal, programat a se desfasura in perioada 12 ianuarie – 3 martie. Inscrierile se fac pana miercuri.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat, sambata, pe partia de schi, seful statului alegand un domeniu schiabil din Muntii Sureanu, judetul Alba. Seful statului a fost fotografiat stand la coada ca un om obisnuit pentru a lua telescaunul si timp de cateva ore a schiat pe partiile aflate la o altitudine…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Primul program din Romania destinat depistarii precoce a riscului de cancer incepe la Timișoara saptamana aceasta. In prima faza un numar de 100 de persoane care au avut membri ai familiei diagnosticați cu cancer, vor beneficia gratuit de teste genetice. Este vorba de persopane din familii cu venituri…

- Igor Dodon, Presedintele Republicii Moldova, a anuntat astazi ca a respins pentru a doua oara numirea in functie a celor sapte membri noi ai Executivului, iar asta inseamna ca guvernarea de la Chisinau nu are alta cale, decat sa-l suspende pentru a doua oara.

- Președintele Igor Dodon a spus, intr-o postare pe Facebook, ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult persona non grata in Republica Moldova pe fostul șef al statului roman, Traian Basescu. El il acuza pe acesta ca „promoveaza deschis o propaganda de lichidare” a țarii de peste…

- Ion Iliescu, intr-o postare pe blogul sau personal, respinge ideea unei lovituri de stat și susține ca in Romania a avut loc o Revoluție, indiferent de ceea ce se straduiesc alții sa acrediteze. Fostul șef al statului vorbește și despre sacrificiul facut de cei care au murit in decembrie 1989 și spune…

- Vodafone Romania a lansat anul acesta, in premiera la nivel național, soluția Auto Manager. Prin intermediul serviciului de tip „plug-and-play”, utilizatorii pot localiza și monitoriza prin GPS flotele auto de mici dimensiuni, in orice moment. Vodafone Auto Manager este adresata companiilor cu flote…