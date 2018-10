Premiera in astronomie: Patru planete gigantice au fost descoperite pe orbita unei stele foarte tinere Patru planete gazoase gigantice au fost descoperite pe orbita unei stele foarte tinere, cu o varsta estimata la "doar" 2 milioane de ani, eveniment ce a fost descris drept o premiera in astronomie.



Steaua respectiva a primit numele CI Tau si se afla la aproximativ 500 de ani lumina de Pamant, conform unui material publicat marti de Space.com. Aceasta stea este foarte tanara si este inca invaluita de un halou de materie si gaze fierbinti denumit disc protoplanetar. Din acest disc de materie se formeaza noi planete, iar materia ramasa va fi, in cele din urma, expulzata in spatiu de vantul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

