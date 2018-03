Premiera: FlixBus testeaza autocare electrice pe distante lungi

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, seful administrativului resitean a pus accentul pe necesitatea unei gandiri proactive, pe termen lung, in special la capitolul mediu. Iar vehiculelor electrice li s-a deschis poarta in municipiu prin punerea in functiune a primei statii speciale de incarcare pentru acestea.…

- Municipalitatea resiteana a inaugurat, marti, 6 martie, prima statie electrica de alimentare auto din judet. De serviciile oferite prin intermediul ei se vor bucura pentru inceput, gratuit, putinii posesori de vehicule electrice, dar si taximetristii care-si cumpara astfel de masini. Taximetrele…

- „Nu este corect sa se insinueze ca am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastra niciodata nu a fost la limita saraciei sau chiar saraca. Când am venit la Primarie, stateam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu pentru ziarul…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmit Reuters si AFP, informeaza…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor de stat de 70 de milioane de euro pentru autobuze electrice si infrastructura de reincarcare a acestora, a informat Comisia. Schema sprijin[ operatorii de transport public pana la sfarsitul anului 2021, acoperind costurile suplimentare pentru achizitionarea…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- In urma cu 12 ani medicul Alin Blaga a inceput rezidentiatul in Cluj, iar sase ani mai tarziu a plecat intr-un spital din Germania. Timp de un an si jumatate, neurochirurgul a profesat intr-un orasel cu 40 de mii de locuitori aflat in sud-estul Germaniei. "Ce am invatat cel mai mult in Germania a fost…

- Un tribunal din orasul german Leipzig decide daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Înconjurată…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Un roman de 36 de ani este cautat de autoritațile germane, dupa ce a evadat dintr-un spital de psihiatrie aflat in Emmendingen, landul Baden-Wurttemberg. El fusese condamnat pentru tentativa de omor. Presa germana scrie ca barbatul este deosebit de periculos.

- De la lansarea sa din 1995, Mercedes-Benz Sprinter a redenumit o intreaga clasa de autovehicule datorita calitatilor sale remarcabile. Pe 6 februarie 2018, cea de-a treia generatie a unuia dintre cele mai bine comercializate autovehicule comerciale usoare a fost prezentat, in premiera mondiala, in noul…

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Bistrita-Nasaud, ca peste 40% din terenurile agricole din Romania sunt detinute de cetateni straini, iar romanii risca sa devina 'capsunari la ei acasa'. In opinia lui Buda, ponderea…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Franta si Germania vor sa mobilizeze ministri de finante si guvernatorii bancilor centrale din grupul celor 20 de tari pe chestiunea monedelor virtuale, precum Bitcoin, estimand ca ele reprezinta un risc pentru stabilitatea financiara mondiala. Intr-o scrisoare adresata ministrului argentinian de Finante…

- Producatorul de automobile sportive Porsche AG ar putea sa-si majoreze capacitatea de productie pentru modelul electric Mission E, dincolo de tinta actuala de 20.000 de unitati pe an, si de asemenea va decide in scurt timp daca va lansa o versiune electrica a SUV-ului Macan, a declarat vineri Detlev…

- Marius Copil (27 ani, 93 ATP) s-a impus intr-o ora si 20 de minute in fata unui adversar de 34 de ani, care ocupa locul 28 in ierarhia mondiala. Aceasta este prima semifinala a jucatorului aradean la un turneu ATP.Marius Copil a reusit 13 asi in acest meci, fata de 6 ai lui Muller, care…

- Noua generatie Mercedes-Benz Sprinter a debutat in aceasta seara in Germania. Modelul utilitar, care s-a bucurat de mult succes din 1995 si pana in prezent, are acum un nou design exterior, un habitaclu modificat complet, mai multe tipuri de caroserii si ampatamente, dar si un pret de start destul de…

- IG Metall, cel mai puternic sindicat al Germaniei, a castigat, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul la reducerea orelor de munca saptamanale pentru 900.000 de angajati, intr-un acord care va fi vazut ca un punct de referinta…

- Proiecția telefilmului "Oblomov" a avut loc exact in locul in care a fost filmat, și anume Ambasada Romaniei la Paris. Un proiect comun al Comediei Franceze și Arte, "Oblomov" s-a filmat in 14 ore in saloanele ambasadei.

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Bianca Dragușanu sustine ca exista niște criterii care ar trebui sa iți ridice semnale de alarma. Vedeta, casatorita cu Victor Slav, cu care are o fetita, a folosit drept exemplu relația unui apropiat. Bianca Dragusanu a vorbit despre INFIDELITATE. "Nu o sa-l impiedice nimic!" "Daca…

- Bosch ofera deja soluții de mobilitate pentru orașele mari. The Coup, serviciul e-scooter sharing, este un exemplu. Dupa ce a debutat la Berlin, a fost lansat acum la Paris. Bosch a introdus 1.600 de scutere electrice pe șosele si vor urma mai multe. Orice persoana cu varsta peste 21 de ani, care deține…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- O firma din Brasov, una din SUA si una din Germania au fost amendate cu 1,1 milioane de euro de Consiliul Concurentei pentru ca s-au inteles in scopul limitarii vanzarii traductoarelor pe teritoriul Romaniei.

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Sporturile de iarna sunt vaduvite in tara noastra de o baza materiala pe masura talentului demonstrat in competitii imternationale de tot mai multi sportivi. Doi tineri din Brebu, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat astazi pe locul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Capul mafiei chineze a fost arestat in Italia. Politia italiana a anuntat joi, 18 ianuarie, destructurarea unei organizatii infractionale chineze de tip mafiot, care controla distributia de produse chinezesti in Europa, relateaza Agerpres . Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de…

- COMPETITIE… Cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, “Fotbal Infinit”, a fost selectata in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin. Premiera mondiala a lungmetrajului va avea loc in cadrul evenimentului programat in perioada 15-25 februarie. Acesta…

- Presupusul cap al organizatiei, Zhang Nai Zong, in varsta de 57 de ani, a fost arestat la Roma. Politia, care l-a prezentat ca fiind "regele mafiei chineze", l-a urmarit initial la Prato, localitate in apropiere de Florenta care gazduieste cea mai importanta comunitate chineza din Italia si unde…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Germania si Franta vor incerca sa intensifice presiunile pentru reformarea zonei euro, la o reuniune a ministrilor de Finante ai celor doua tari care va avea loc in aceasta saptamana la Paris, incurajate de acordul preliminar de formare a unei noi coalitii de guvernare la Berlin, transmite Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Unsprezece membri ai grupului criminal italian 'Ndrangheta au fost arestati marti dimineata in landurile Baden-Wurttemberg, Bavaria, Hessen și Renania de Nord-Westfalia. Este vorba de o actiune concertata si in forta a fortelor politienesti germane. Barbatii au varste cuprinse intre 36 și 61 de ani…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Aci vorbim de gama VW care este reprezentata de modelele e-up si e-Golf insa si de modelul MPV Nissan e_NV200 care nu se vinde in Romania asemenea lui Opel Ampera II. Tot in aceasta lista mai gasim si masinile din Coreea precum Hyundai Ioniq full electric si ultima versiune…

- Vernisata la Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmației, expozitia pictorului Paul Hitter, are ca tema centrala „reeducarea", prin mijloace și metode violente a deținuților politici intr-o perioada neagra din epoca comunista. Cadrul in care este prezentata expoziția…

- Actorul belgian Jean-Claude Van Damme spera sa iși "salveze cariera" grație serialului "Jean-Claude Van Johnson", difuzat incepand de vineri pe Amazon Prime și prezentat marți seara in premiera mondiala la Paris, informeaza AFP. Vedeta filmelor de acțiune debuteaza pe micul ecran in aceasta…