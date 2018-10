Premiera filmului „Transalpina - Drumul Regilor”

Stiri pe aceeasi tema

- Premiera nationala a filmului Morometii 2 va avea loc luni, 5 noiembrie, la Sala Palatului, urmand ca pe 16 noiembrie sa fie lansat pe ecranele din toata tara. Filmul este regizat de Stere Gulea, avandu-i in rolurile principale pe Horatiu Malaele, Dana Dogaru si Iosif Pastina. Iar biletele au fost deja…

- Filmul care deschide ediția aniversara Astra Film Festival 2018 este „Transalpina – Drumul Regilor”, in regia lui Dumitru Budrala, un film care prezinta fascinația de-o viața a regizorului pentru poveștile pe care le ascund raurile, iezerele, crestele munților, vaile și peșterile, povești care trec…

- Cel de-al saselea lungmetraj al regizorului Radu Jude, "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", propunerea Romaniei pentru o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun film intr-o limba straina, va avea vineri premiera...

- Astazi are loc lansarea trailerului oficial al filmului de lung metraj „Beautiful Corruption”, in regia lui Eugen Damaschin. Incepand cu data de 28 septembrie 2018 și timp de șapte zile, filmul va putea fi vizionat la cinematograful „Patria-Loteanu”. Intrarea este libera.

- Un film documentar avand ca tema Nedeia mocaneasca, traditionala sarbatoare a romanilor din Voinesti-Covasna, realizat sub egida Centrului Judetean de Cultura, va fi lansat oficial in toamna, la Sfantu Gheorghe. Documentarul, semnat de Vargyasi Levente si Nina Tantar, a fost realizat anul trecut si…

- Meryl Streep, in varsta de 69 de ani, si Cher, 72 de ani, s-au sarutat la premiera de la Londra a filmului "Mamma Mia! Here We Go Again", scrie news.ro.Luni, pe covorul rosu de la Hammersmith Apollo, cele doua s-au oprit sa pozeze impreuna. La un moment dat, s-au intors una catre cealalta…