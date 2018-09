PREMIERA: Claudiu Dumitrache a revenit cu o noua piesa! In timpul muncii neincetate si proiectelor in lucru, Claudiu a ales sa lanseze in aceasta toamna, piesa “Iubirea ce nu s-a vrut” in colaborare cu celebrul pianist olandez – Jurrivh. Piesa se mai poate gasi si in varianta engleza, lansata de Bmike feat. Jurrivh. Varianta in limba romana, vorbeste despre o iubire neimplinita si te prinde de la primele versuri. O interpretare emotionanta pe versuri proprii, despre care s-ar crede ca este inspirata dintr-o experienta de dragoste, chiar Claudiu ne aduce contrariul si spune ca l-au inspirat doar povestile, cartile, filmele si instrumentalul lui Jurrivh.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa scriitorului baimarean Marian Ilea a ajuns in Ucraina. Spectacolul are loc azi, de la ora 18.00, in sala de spectacole a castelului medieval din Ujgorod, unde Teatrul Ararat va prezenta spectacolul „Pictorul de pancarte”, de Marian Ilea.

- Elicopterul de lupta multirol Bell UH-1Y, care ar putea fi produs in viitor in Romania, la Ghimbav, a fost prezentat in premiera europeana la evenimentul "NATO Days", organizat sambata si duminica pe aeroportul de langa orasul Ostrava, in Republica Ceha."Varianta de atac, AH-1Z, nu este aici,…

- Trimisul special al AGERPRES, George Onea, transmite: Elicopterul de lupta multirol Bell UH-1Y, care ar putea fi produs in viitor in Romania, la Ghimbav, a fost prezentat in premiera europeana la evenimentul ''NATO Days'', organizat sambata si duminica pe aeroportul de langa orasul…

- Comedia de moravuri "Doua pe fața, doua pe dos", a americancei Theresa Rebeck, va fi prezentata in premiera la Teatrul National "I. L.Caragiale" din Bucuresti (TNB) pe 14 și 15 septembrie, de la ora 19.30, la Sala Atelier, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax.Piesa "Doua pe fața, doua pe…

- In timp ce somitațile medicale din Romania sunt scoase din sistem, iar tot mai mulți medici iau calea strainatații, un chirurg a demonstrat ca cei din breasla lui iși pot face treaba performant, daca sunt lasați in pace.

- BRAVO…Doua creatii ale compozitorului vasluian Marcel Iorga au fost premiate, weekend-ul trecut, la Festivalul “Mamaia Copiilor”. Este vorba despre piesa “Imi place”, muzica si versuri semnate de acesta, dar si de piesa “Bebelusii berzei”, muzica – Marcel Iorga si versuri – George Popovici. Ambele au…

- Alex Velea și Antonia, iubire fierbinte in „Sahara”. Senzualitate, culoare și multa caldura se regasesc in cel mai recent single semnat Alex Velea. Inspirat de iubirea sa pentru Antonia, artistul lanseaza piesa „Sahara”, cu un videoclip exotic, asemenea unei „1001 de nopți” moderne, care amintește de…

- Senzualitate, culoare și multa caldura se regasesc in cel mai recent single semnat Alex Velea. Inspirat de iubirea sa pentru ANTONIA, artistul lanseaza piesa „Sahara”, cu un videoclip exotic, asemenea unei „1001 de nopți” moderne, care amintește de farmecul deșertului și al iubirilor nemuritoare. Noul…