- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca deplange dispariția Elenei Udrea de pe scena politica din Romania. Acesta face o comparație intre femeile din politica zilelor noastre și susține ca Udrea ar fi reușit in cariera ei politica și fara susținere din partea lui Traian Basescu.Citește și: Decizie…

- Un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca, intermediata de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar. Stergerea unei datorii aproape egale cu suma imprumutata initial consumatorului este cel mai important caz solutionat …

- Romania a inregistrat, in al patrulea trimestru al anului 2018, o creștere de 0,8% a ponderii datoriilor publice in PIB, fața de al treilea trimestru al aceluiași an, potrivit datelor Eurostat, fiind statul cu cea mai mare creștere a datoriei publice in PIB, in perioada menționata, conform Mediafax.Citește…

- Un client al unei banci din Maramureș a obținut ștergerea unei datorii de 44.621 de euro în urma negocierii cu banca, intermediata de Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Este vorba despre o doamna, mama a doi copii din care unul este bolnav.Conform…

