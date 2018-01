PREMIERĂ: 33 de milioane de arabi plătesc TVA! Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com . Guvernele doresc sa creasca veniturile in fața prețurilor scazute ale petrolului. Impozitul a fost introdus la 1 ianuarie in ambele țari. Emiratele Arabe (populație 4,49 milioane locuitori) estimeaza ca, in primul an, veniturile din TVA vor fi in jur de 12 miliarde dirhame (2,4 miliarde de lire sterline, 3,3 miliarde de dolari), scrie digi24.ro. Nu exista planuri pentru impozitul pe venit. Petrolul și motorina, alimentele, hainele, facturile de utilitați și camerele de hotel au acum toate taxele TVA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, doua țari din Orientul Mijlociu, au introdus TVA pentru prima data, taxa devenind efectiva din data de 1 ianuarie 2018. Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com. Guvernele doresc sa creasca veniturile in…

- Locuitorii Arabiei Saudinte si cei ai Emiratelor Arabe Unite se bucurau pana la inceputul acestui an de un sistem social foarte generos si aproape fara taxe. Veniturile acestor doua tari sunt dependende in proportie de peste 80-90% de petrol. Cum pretul barilului a scazut dramatic in ultimii…

- Romania va cumpara noi echipamente de lupta din SUA. Pentagon: este vorba despre rachete aer-aer Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...)…

- Masura se desfasoara pe fondul furiei raspandite in Tunisia, iar anumite grupuri de dreapta condamna masurile, numindu-le "rasiste si discriminatorii". Ministerul Transporturilor a declarat ca masura va ramane in vigoare pana cand Emirates va putea "sa opereze in conformitate cu legislația…

- Doar 27 la suta din proprietarii caselor de lux au achitat impozitele pe avere pentru anul 2017. Cei care inca nu au reusit, o pot face pana in data de 26 decembrie, in caz contrat fiecare zi de intarziere va fi penalizata.

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- Comunicatul comun al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania: "Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenența la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune și in special…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- ”Cu patru voturi din sapte (Remus Vulpescu nu a votat), Consiliul de Administratie aproba incheierea unui act aditional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu trei ani a mandatului de director general al lui Remus Vulpescu, (...) care va inceta oricand inainte de implinirea…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

- Capitalizarea Postei Romane se face cu respectarea reglementarilor in domeniul concurentei este concluzia intalnirii care a avut loc joi la sediul Consiliului Concurentei intre autoritati si Fondul Proprietatea, actionarul minoritar al operatorului postal, care nu considera ca aceasta masura ar fi o…

- Veaceslav Platon a fost condamnat la înca 12 ani de închisoare în cel de-al doilea dosar în care cercetat. Acesta a fost gasit vinovat de escrocherie în proportii deosebit de mari si corupere pasiva, 24h.md Potrivit procurorilor, în perioada anului 2016,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat ca bugetul local va pierde, în 2018, 28 de milioane de euro în urma modificarilor fiscale facute de Guvern. ”Așa cum arata azi bugetul pe anul 2018 el conține o pierdere de 28 de milioane de euro…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a depus joi la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț, lista cu proiecte in valoare de 30 de milioane de euro care vor fi finanțate din fonduri europene. ”Am participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est, unde am…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, joi, pe ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, seicul Ahmed Ali Hamad Almualla. Potrivit unui comunicat de presa al MAE, seful diplomatiei romane a apreciat contributia ambasadorului Ahmed Ali Hamad Almualla la dezvoltarea…

- Viitorul sediu de lux in care se va muta CJ Alba, reabilitat cu suma de 2,4 milioane de euro de o firma din Petresti. S.C. Constructus SRL, cu sediul in Petrești – Sebeș, societate controlata de omul de afaceri Ioan Istrate, a fost desemnata caștigatoare a licitației privind reabilitarea și refuncționalizarea…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Guvernul a aprobat proiectele de legepentru ratificarea Acordurilor de grant și de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova si a Memorandumului de întelegere conex, semnate pe 23 noiembrie curent, la Bruxelles,…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pana la sfarșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, pentru a susține prețul țițeiului, transmite Reuters. Actualul acord, care expira in martie 2018, prevede reducerea producției cu…

- Summitul anual al sefilor de stat arabi din Golf va avea loc conform programarii, pe 5 si 6 decembrie, in Kuweit, au anuntat miercuri oficiali din Golf citati de Reuters, in ciuda unei dispute legate de Qatar intre unii membri ai grupului. Disputa intre state membre ale Consiliului de Cooperare al…

- Exporturile europene de produse agroalimentare raman solide in septembrie, majorand balanta comerciala la 2,8 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat publicat, luni, de Comisia Europeana (CE). In septembrie, exporturile europene de produse agroalimentare s-au situat la 11,7 miliarde de…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului. 0 0 0 0 0 0 Banca Nationala…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Modificarile codului fiscal au provocat un adevarat „tsunami” in randul unei parti a alesilor locali. Nicolae Bitea, liderul grupului consilierilor judeteni ai PNL Timis, este convins ca noua fiscalizare va afecta multe investitii, in conditiile in care o mare parte din sumele care reprezentau venituri…

- Majoritatea oamenilor ar spune, fireste, ca este vorba de o extravaganta a unui miliardar excentric. In realitate, in Emiratele Arabe Unite, este vorba de ”un act de patriotism”. Ahmed al-Marzuoqi (23 de ani) un tanar om de afaceri din Emirate, nu a ezitat sa dea 3 milioane de dolari pentru a fi ”numarul…

- “Sunt inca multe activitati nefiscalizate. Nu excelam nici in colectarea impozitelor de la populatie, dar nici de la agenti economici. In primii 10 ani dupa revolutie, pe sloganul, “Nu ne vindem tara” am privatizat economia romaneasca doar firmelor romanesti. A fost o praduiala generalizata, caracterizata…

- Douazeci si trei de state-membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, au semnat luni documentul prin care se pune in miscare proiectul de instituire a asa-numitei Cooperari Structurate Permanente (PESCO) in domeniul apararii. Este vorba de o notificare adoptata de ministrii de externe si cei ai apararii…

- Fostul director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), Dorin Gavril Debuceanu, a fost trimis in judecata de DNA, el fiind acuzat ca a prejudiciat compania cu aproape noua milioane de euro prin acordarea unor contracte de asistenta juridica.…

- Moți a fost detronat! Un jucator din Qatar a aparat incredibil un penalty! Un meci de juniori, contand pentru Cupa Asiei, Under 19, a fost scena unui moment plin de dramatism. Irak și Qatar au terminat la egalitate, scor 1-1. Pentru a se decide caștigatoarea Grupei C s-a trecut la prelungiri și s-a…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile pentru majoritatea zonelor din Europa, cu toate acestea, tarile ar trebui sa faca loc in bugetele lor pentru anumite manevre pentru a-si mentine economiile pe linia de plutire in vremuri mai grele, se arata in cel mai recent raport Perspective…

- O firma de lichidare judiciara din Targ-Jiu ii scoate la mezat, pe 30 noiembrie, bunurile mobile și imobile ale firmei Rominex Mining Engineering SA, bagate in faliment anul trecut la cererea președintelui Consiliului de Administrație de atunci, adica a actualului deputat Dan Vilceanu. De altfel,…

- Ministerul Saudit al Energiei, Industriei și Resurselor Minerale a luat masuri suplimentare de securitate la toate instalațiile petroliere ale țarii dupa atacul asupra unei conducte în Bahrain, conform unei declarații oficiale emisa sâmbata. De asemenea, ministerul a suspendat…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat ca în cazul în care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar în Yemen aceasta va provoca „cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de…

- Primarul Gheorghe Falca a vorbit, joi, intr-o conferinta de presa, despre evolutia sumelor pe care Aradul le-a colectat din impozitul pe venit si a cotelor primite de municipiul Arad din impozitul pe venit, in ultimii zece ani. Cifrele indica o pierdere de 72 de milioane de lei (16 milioane de euro)…

- „In ceea ce priveste Romania, stiti foarte bine ca avem in faza negocierilor impreuna cu partenerii nostri chinezi doua proiecte pentru tara noastra: reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda si Termocentrala pe lignit de la Rovinari. Ambele sunt proiecte strategice majore pentru Romania care, odata dezvoltate,…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat miercuri, dupa o intrevedere cu directorul Administratiei Nationale pentru Energie din Republica Populara Chineza, Nur Bekri, ca negocierile cu partea chineza pentru proiectele comune de infrastructura energetica din Romania au fost deblocate. …

- Republica Moldova și Fondul Monetar International au cazut de acord cu privire la alocarea unei noi tranșe, în marime de 22 de milioane de dolari, în cadrul programul semnat în noiembrie anul trecut. Decizia urmeaza sa fie aprobata de catre Consiliul Directorilor FMI la o ședința…

- Acordarea de catre Uniunea Europeana a asistenței financiare de 100 de milioane de euro R. Moldova va depinde de implementarea de catre autoritațile de la Chișinau a memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, susține comisarul european pentru Comerț, Cecilia Malstrom. Totodata, UE examineaza in…

- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 prognozeaza venituri totale de 823,3 milioane de lei, in scadere de la 875,5 milioane de lei prognozate in bugetul publicat in luna martie de Ministerul Transporturilor, potrivit proiectului de rectificare publicat de institutie. …

- Intrebat de jurnaliști despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidențiat de senatorul liberal Florin Cațu, premierul a raspuns: "Domnul Cațu, haideți sa vorbim, totuși, serios. Nu, nu. Noi vorbim de…

- Centrul Impotriva Finanțarii Terorismului (TFTC), inființat de Statele Unite și de Arabia Saudita, a anunțat miercuri primele sancțiuni impotriva unor lideri ai Statului Islamic și ai Al-Qaida din Yemen, informeaza AFP. Masurile vor fi aplicate de SUA și de șase țari din zona Golfului. Secretarul…

- In primele noua luni ale anului, veniturile totale la bugetul loca se ridica la aproape 112 milioane de lei. Din aceasta suma, persoanele fizice si firmele din municipiu au varsat la buget 19,8 milioane de lei. Pentru partea de functionare, cea mai mare suma, 63.589.370 lei, este alocata pentru invatamantului.…

- ”Saptamana aceasta efectuez o vizita oficiala in tarile din zona Golfului Persic. Prima destinatie pe agenda mea, Emiratele Arabe Unite, partener economic al Romaniei, pe primul loc in spatiul Consiliului de Cooperare al Golfului si al treilea in lumea araba din punct de vedere al volumului schimburilor…

- Șeicul Abdullah bin Ali al-Thani, membru al familiei domnitoare din Qatar și apropiat al regatului saudit, a anunțat sambata ca autoritațile țarii sale i-au blocat conturile bancare pentru rolul sau in criza diplomatica dintre Doha și Riad, relateaza AFP. "Regimul din Qatar mi-a facut…

- Jurnalistii de la The Sun scriu ca oficialii clubului catalan intentioneaza sa vanda drepturile asupra numelui stadionului Nou Camp pentru a putea plati bonusul de 90 de milioane de euro promis lui Lionel Messi la semnarea noului contract. Constructia noului stadion al celor de la FC Barcelona va…

- Contractul de finanțare a proiectului de restaurare a Manastirii Probota a fost semnat miercuri, de președintele in exercițiu al Consiliului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est, Gheorghe Flutur, și de directorul ADR N-E, Vasile Asandei. Gheorghe Flutur a declarat, joi, in conferința de presa, ca ...

- Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit vineri, la Oslo, Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), informeaza agentiile de presa internationale. Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de noua milioane de coroane suedeze (1,10 milioane de dolari), va fi înmânat…

- Nobel 2017. Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit vineri, la Oslo, Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), informeaza agentiile de presa internationale. Nobel 2017. Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de noua milioane de coroane suedeze…