Premier Macedonia, cerere azil politic în Ungaria. Orban conifrmă informația 'Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente', a informat biroul premierului Orban.



Gruevski anuntase marti pe Facebook ca se afla la Budapesta si ca a cerut azil politic in Ungaria.



'Biroul pentru Imigratie si Azil va intreprinde procedura de examinare a cererii de azil in acord atat cu legea ungara, cat si cu dreptul international', a indicat biroul lui Viktor Orban.



'Macedonia este un partener strategic si un aliat important al Ungariei', a aratat sursa citata, dand asigurari ca examinarea cererii de azil a lui Gruevski 'este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

