Premier League: Arsene Wenger, la meciul cu numarul 810 pe banca tunarilor, egaleaza recordul lui Alex Ferguson

- Arsene Wenger va ajunge astazi la 810 partide pe banca lui Arsenal, in disputa cu Crystal Palace, și il va egala pe Sir Alex Ferguson, antrenorul legendar al lui Manchester United. Statistica se refera doar la perioada de cand prima divizie din Anglia a luat denumirea Premier League, din 1992. Altfel,…

- Biletul zilei din fotbal 28 decembrie. Atracții din Premier League și Cupa Turciei. Biletul zilei de azi este format din pronosticuri pentru meciuri din Premier League și Cupa Turciei. Mai exact, este vorba despre Crystal Palace vs Arsenal și Besiktas vs Osmanlispor, dueluri ce vor avea loc de la orele…

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, va egala astazi recordul lui Alex Ferguson de 810 meciuri in premier League, ca antrenor, informeaza L’Equipe. Wenger antreneaza Arsenal Londra din 1996. De atunci, el s-a aflat pe banca la 809 partide din prima liga engleza, obtinand 467 de victorii,…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Astazi lasam cornerele la o parte și revenim la pronosticurile pe goluri, cele care ne-au adus caștiguri considerabile de-a lungul timpului. Pariem pe varianta ”ambele marcheaza” in Crystal Palace – Arsenal, epilogul rundei de ”Boxing Day” din Premier League. Gazdele…

- Formatia Manchester City, liderul campionatului Angliei, a invins, miercuri seara, in deplasarem cu scorul de 1-0, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei. Pentru Manchester City a fost a 18-a victorie consecutiva in Premier League.Golul a fost marcat…

- Anglia are motive de optimism pentru 2018, anul Mondialului. Patru din cele cinci cluburi pe care le-a trimis in Liga Campionilor si-au castigat grupele, iar in intrecerea interna exista un fotbalist autohton in fruntea ierahiei marcatorilor.

- Formatia Liverpool a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Swansea City, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei.Pentru Liverpool, este al 11-lea meci consecutiv fara infrangere in Premier League (sapte victorii, patru remize), anunța News.ro. Golurile…

- Dupa ce au ratat transferul in vara, șefii lui PSG vor incerca din nou sa-l transfere pe portarul spaniol Pepe Reina. Presa din Spania scrie ca portarul de 35 de ani, crescut de Barcelona, are șanse foarte mari sa ajunga la liderul din Ligue 1, acolo unde-i va lua locul lui Kevin Trapp. Neamțul este…

- De 100 de ani, la o zi dupa Craciun, fotbalul revine in prim plan și etapa din Anglia reprezinta o adevarata tradiție. E Boxing Day, teoretic, cea mai spectaculoasa etapa a sezonului in Premier League. Cel puțin asta spune tradiția. Lidera in topul eficacitatii de Boxing Day ramane editia 62-63 a campiontului…

- Alvaro Morata a primit "galben" pentru cum a sarbatorit golul cu Bournemouth care-a calificat-o pe Chelsea in semifinalele Cupei Ligii, 2-1, și va rata meciul cu Everton din Premier League. E tot mai greu sa sarbatorești un gol in Anglia fara sa fii avertizat. Dedicațiile nu sunt permise nici macar…

- Tehnicianul olandez, Louis Van Gaal, ar putea reveni din nou in fotbal. Intr-un interviu acordat publicației The Daily Mirror, Van Gall a recunoscut ca este tentat sa antreneze din nou. Cu toate acestea, singurele oferte pe care tehnicianul batav le-ar accepta ar fi cele din partea unor echipe mari…

- In Liga 1, in etapa cu numarul 22, FCSB si Viitorul se intalnesc in ceea ce poate fi numit derby-ul acestui week-end in fotbalul romanesc. Meciul este programat pe data de 17 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. "FCSB - Viitorul este un meci foarte important pentru ambele formatii.…

- Manchester City s-a impus ieri cu 4-0 pe terenul lui Swansea City, in etapa a 17-a din Premier League. Formația antrenata de Pep Guardiola a obținut astfel 15 victorii consecutive in campionat, ceea ce reprezinta cea mai lunga serie de succese inregistrata intr-o liga englezeasca din 1888! Predecentul…

- Tehnicianul echipei Chelsea Londra, Antonio Conte, a fost amendat de federatia angleza cu 8.000 de lire sterline, miercuri, pentru ca a fost trimis in tribuna la un meci cu Swansea, din Premier League. La 29 noiembrie, Conte a fost trimis in tribuna in minutul 43 al partidei cu Swansea, dupa o disputa…

- Manchester City a invins-o cu 2-1 pe West Ham United, duminica, in etapa a 14-a din campionatul Angliei , bifand a 13-a victorie la rand in Premier League. Echipa antrenata de Pep Guardiola se afla acum la un singur meci distanța de a egala recordul de succese consecutive in prima liga engleza. Manchester…

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Brighton, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Angliei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Can ’30, Firmino ’32, ’48, Coutinho ’87 si Dunk ’89 (autogol). Pentru Brighton a inscris Murray, in minutul…

- Manchester United il așteapta pana in vara pe Mesut Ozil, cand mijlocașul iși incheie contractul cu Arsenal. Echipa lui Arsene Wenger cere pentru el suma de 25 de milioane de lire sterline pentru a-i da drumul in aceasta iarna. Jose Mourinho este gata sa profite de faptul ca internaționalul german nu…

- Echipa de fotbal Chelsea s-a impus cu scorul de 3-1 (2-1) sambata in fața celor de la Newcastle United, in etapa a 15-a din Premier League, și a ajuns la 32 de puncte in clasament, pe locul 3, la egalitate insa cu ocupanta locului secund, Manchester United. Pe Stamford Bridge, în fața…

- Manchester City a castigat dramatic, in minutul 96, meciul cu Southampton, contand pentru etapa cu numarul XIV din Premier League. "Cetatenii" s-au impus cu 2-1 si au ajuns la cota 13 victorii in acest campionat (lider detasat al ierarhiei).

- Antoine Griezmann, atacantul lui Atletico Madrid, a dezvaluit in autobiografie ca nu va semna niciodata cu Arsenal, dupa ce in urma cu cativa ani a avut parte de un eveniment neplacut cu trupa pregatita de Arsene Wenger. ...

- Vlad Dragomir, unul dintre fotbalistii vizati de presupusul scandal de la nationala U19, care ar fi avut loc in Greci, a reactionat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. Mijlocasul lui Arsenal se considera victima unor atacuri de presa. Dragomir da asigurari ca episodul relatat, cu el in prim…

- Tony Pulis a venit la The Baggies in ianuarie 2015 și este pedepsit datorita rezultatelor slabe, sambata a suferit o infrangere rușinoasa acasa contra Chelsea, scor 0-4. In clasamentul Premier League, WBA se afla pe locul 17 cu doua victorii in 12 partide. Asistentul Gary Megson se va ocupa…

- Arsenal a castigat cu 2-0 partida disputata pe teren propriu cu Tottenham, in etapa cu numarul XII din Premier League. Golurile trupei lui Arsene Wenger au fost inscrise inca din prima repriza, Mustafi (36') si Sanchez (41') trecandu-si numele pe lista marcatorilor.

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Ohod vs Al-Ettifaq. Competiție – Arabia Saudita / Premier League / Runda 10 Forma Ohod (ultimele 5 partide ) – I E E I I Forma Al-Ettifaq (ultimele 5 partide) – I I E V V Sursa foto: arabianbusiness.com Cota zilei din fotbal de astazi vine din primul eșalon al…

- Atacantul lui Crystal Palace, Wilfried Zaha, ar putea ajunge la Arsenal Londra. Potrivit publicației The Sun, Zaha este considerat de antrenorul "tunarilor", Arsene Wenger, inlocuitorul perfect pentru Alexis Sanchez. Aceeași sursa susține ca Arsenal este dispusa sa ii plateasca lui Crystal Palace 35…

- Adrian Bogoi debuteaza miercuri, 8 noiembrie, ca antrenor principal la Pandurii, dar nu va fi pe banca. Bogoi este un nume cunoscut gorjenilor, fiind fost jucator al echipei și antrenor la echipa a doua timp de șase ani. Acesta spune ca obiectivul lu...

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Bangor City vs Aberystwyth Competiție – Țara Galilor / Premier League / Etapa 13 Forma Bangor City (ultimele 5 partide ) – V I I I V Forma Aberystwyth (ultimele 5 partide) – E V I V V Sursa foto: dailypost.co.uk Oferta de pariere de azi este destul de slaba, de…

- Slaven Bilic a fost dat afara de la West Ham United. Sefii clubului West Ham United l-au demis pe managerul croat Slaven Bilic dupa ce echipa a ajuns in zona retrogradarii dupa infrangerea de pe teren propriu, 1-4 in fata celor de la Liverpool. Croatul l-a inlocuit pe Sam Allardyce in iunie 2015 si…

- Crystal Palace are doar 3 puncte dupa 9 etape, cu un golaveraj 2-19, și continua seria proasta odata cu eliminarea din Cupa Ligii. Palace a fost eliminata din Cupa Ligii de Bristol City, ocupanta locului 7 din Championship, scor 1-4. Fanii formației din Premier League s-au enervat teribil și și-au luat…

- Fotbalistul francez al echipei Arsenal Londra, Olivier Giroud, a castigat trofeul Puskas acordat pentru cel mai frumos gol al anului, sportivul primind aceasta recompensa, luni seara, la gala FIFA The Best, de la Londra. Olivier Giroud a fost recompensat pentru un gol marcat la meciul Arsenal – Crystal…

- Everton, aflat pe locul 18 in campionatul de fotbal al Angliei, a devenit al treilea club din Premier League care se desparte de antrenorul sau in acest sezon, anunțand luni demiterea lui Ronald Koeman. Ceilalți doi antrenor demiși în acest sezon sunt Frank De Boer (Crystal…

- Jucatorii și antrenorul lui CFR Cluj au cerut o lovitura de pedeapsa in minutul 11 al partidei de la Ovidiu, cu Viitorul. Robert Hodorogea l-a deposedat prin alunecare pe Ciprian Deac in minutul 11, dar arbitrul Sebastian Colțescu a lasat jocul sa continue, deși ardelenii cereau insistent lovitura de…

- Chelsea traverseaza un moment dificil, avand doua infrangeri in ultimele doua meciuri de Premier League. VEZI VIDEO! Trupa lui Antonio Conte intalnește azi Watford, formație care inaintea acestui meci se afla pe locul 4, in timp ce londonezii de pe Stamford Bridge erau pe 5. Fara a avea vreun start…

- Vecine de clasament si cu acelasi numar de puncte, opt, dar despartite de golaveraj, West Ham si Brighton ocupantele locurilor 15 respectiv 14 din Premier League vor deschide cea de-a noua etapa a sezonului intr-un meci programat in aceatsta seara de la ora 22:00 in fieful lui West Ham.A Etapa a IX-a…

- Campionatul Spaniei este ''cel mai bun campionat'' din Europa, iar Real Madrid, dubla deținatoare a Ligii Campionilor, are oportunitatea de a confirma ascendentul sau asupra Premier League, marți, impotriva lui Tottenham, a declarat luni antrenorul madrilenilor Zinedine Zidane. ''Fiecare…

- Lanterna din Premier League, Crystal Palace, formatie care este interesata de serviciile jucatorilor romani Denis Alibec si Florin Andone, a detonat bomba etapei, invingand Chelsea cu scorul de 2-1. Acelasi rezultat surprinzator s-a inregistrat si in confruntarea dintre Watford si Arsenal.A

- Manchester City a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 7-2, pe Stoke City, in etapa cu numarul opt din Premier League. Intr-o alta disputa a zilei, Chelsea a pierdut cu 2-1 pe terenul lui Crystal Palace (formatie care nu reusise sa inscrie in acest sezon pana la meciul cu echipa lui Antonio…

- Basarab Panduru, fost jucator la Steaua, a comentat posibilul transfer al lui Denis Alibec in Premier League. Panduru a ironizat interesul celor de la Crystal Palace, echipa de pe ultimul loc in Premier League și care nu a marcat niciun gol, facand referire la faptul ca atacantul stelist nu a marcat…

- Denis Alibec si Florin Andone ar putea fi colegi la o echipa din Premier League. Crystal Palace e dispusa sa plateasca peste 20 de milioane de euro pentru cei doi atacanti romani, sustine Pro TV. Deportivo La Coruna cere 15 milioane in schimbul lui Florin Andone, iar FCSB ar…

- Presa din Anglia sustine ca echipa FC Liverpool ar putea fi preluata de o femeie de afaceri din Marea Britanie, pe numele sau Amanda Staveley. Amanda Staveley este o femeie de afaceri, nascuta in nordul Angliei, cunoscuta pentru relatiile foarte bune pe care le are cu investitorii din Orientul Mijlociu.…

- Managerul Arsenal Londra, Arsene Wenger, nu crede ca ar fi normal ca FC Barcelona sa ajunga sa fie nevoita sa joace in campionatul Angliei, in cazul in care Catalonia ar obtine independenta. "Cred ca nu ar fi normal. De ce nu am invita Glasgow Rangers sau Celtic Glasgow in Premier League? Fac parte…

- Romania si Kazahstan se vor duela in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Meciul va fi in direct pe TVR 1 si liveTEXT pe GSP.RO. Acest meci reprezinta și debutul lui Cosmin Contra pe banca echipei naționale a Romaniei, care a ales o formula…

- ARSENAL-BRIGHTON LIVE în Premier League. ONLINE STREAM EUROSPORT VIDEO. Antrenorul Arsene Wenger (Arsenal) l-a laudat pe atacantul francez Alexandre Lacazette pentru ca s-a adaptat rapid la rigorile din Premier League si a marcat deja 4 goluri în 6 meciuri de campionat, relateaza Reuters.…

- Biletul zilei pariuri fotbal 30 septembrie Biletul zilei din fotbal conține propuneri de pariere pentru meciuri din Premier League și Ligue 1. Am ales sa mizam pe Manchester United vs Crystal Palace și PSG vs Bordeaux, partide ce ne ofera, dupa cum se vede, favorite certe. Biletul Zilei Fotbal 30 septembrie…