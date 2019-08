Premier League 2019-2020, prima etapă. Florin Andone a marcat pentru Brighton Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru Brighton in meciul pe care echipa sa l-a castigat in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Watford, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei. Andone a inscris in repriza secunda, la doar un minut dupa introducerea sa in joc (65), marind avantajul oaspetilor, care au deschis scorul in prima repriza, in urma autogolului lui Abdoulaye Doucoure (28). Ultima reusita a lui Brighton l-a avut drept autor pe Neal Maupay (88). Rezultate:VineriFC Liverpool - Norwich City 4-1Au marcat: Hanley (7 - autogol.), Salah (19), van… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

