Stiri pe aceeasi tema

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei ar putea fi conferit guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit Agerpres.In referatul de…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei ar putea fi conferit guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 17 septembrie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, transmite Agerpres.In referatul de aprobare,…

- In referatul de aprobare, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se arata ca Isarescu, nascut pe 1 august 1949 la Dragasani, judetul Valcea, este academician, presedinte al Sectiei de Economie, Sociologie si Stiinte Juridice a Academiei Romane. Pe langa functia de guvernator al BNR, indeplineste…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020. Suporterii naționalei vor putea viziona meciul intr-un fan zone amenajat in Parcul Herastrau. Romania - Spania e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV. Primaria Capitalei și Federația Romana de Fotbal au pregatit…

- Un cetatean turc in varsta de 59 de ani a fost retinut de politistii valceni dupa ce a fost prins conducand pe DN 7A, in localitatea Brezoi, desi avea dreptul de conducere suspendat pe teritoriul Romaniei inca din luna februarie a acestui an, au informat, marti, reprezentantii Politiei Valcea potrivit…

- Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a fost vizitat, ieri, de prof. univ. dr. Christoph Neumayer, seful Departamentului de Chirurgie Vasculara al Spitalului Universitar AKH din Viena. Profesorul austriac a venit la Suceava la invitatia presedintelui Consiliului ...

- "Incepand de luni, 15 iulie 2019, bugetul Programului Rabla Plus pentru persoanele fizice se va suplimenta cu 15 milioane de lei, fiind pentru prima data in istoria programului cand se epuizeaza sumele alocate", a anuntat Ministerul Mediului, scrie news.ro. Sursa citata a precizat ca bugetul…

- Calin Popescu Tariceanu a scris ca, deși președintele Klaus Iohannis a declarat in noiembrie ca Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE, acum "și-a recunoscut eroarea și e mandru de realizarile accidentului democrației". "Nu sufla o vorba despre vreun merit al Guvernului".Citește…