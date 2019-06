Preludiu pentru Congres: Alegeri în filialele PSD cu rezultate dezastruoase Social-democrații vor organiza saptamana aceasta conferințe extraordinare județene la Cluj și Sibiu, pentru alegerea conducerii filialelor au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid. Interimar la șefia PSD Cluj este Horia Nasra, iar la PSD Sibiu ministrul Turismului, Bogdan Trif. Conferințele județene vor fi organizate dupa moțiunea de cenzura, care va fi dezbatuta și votata marți in plenul reunit al Parlamentului, au explicat sursele citate. CITEȘTE ȘI: Studiu cu rezultate total neasteptate: Cum poate fi uitarea un semn de inteligenta peste medie CITEȘTE ȘI:cu rezultate total neasteptate: Cum poate fi uitarea un semn de inteligenta peste medie La ultima ședința a Comitetului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

