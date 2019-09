Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie (21.45, Pro TV), pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ECHIPELE PROBABILE: Romania (4-3-3): Tatarușanu - Benzar, Chiricheș, Grigore, Toșca - Marin, Anton, Stanciu…

- Echipele de fotbal din judetul Constanta care evolueaza in seria secunda a Ligii a 3 a, Axiopolis Cernavoda, CS Medgidia si nou promovata Poseidon Limanu 2 Mai, sustin sambata, 31 august, de la ora 18.00, meciurile din etapa a doua de campionat. Programul este urmatorul: Axiopolis Cernavoda locul 7,…

- Programul spațial Apollo, prin care omul a facut primul pas pe Luna, s-a incheiat in 1972, insa satelitul natural al Pamantului a ramas un punct de mare interes pentru oamenii de știința.

- Comuna Bistra gazduiește duminica, 7 iulie 2019, un eveniment cultural-artistic special care sub genericul „Acasa la Bistra” reunește dansuri, cantece și tradiții populare specifice zonei. Evenimentele vor debuta la ora 15,00 cu o slujba Te Deum, iar deschiderea oficiala va fi marcata in sunet de tulnic…

- Tragerea la sorti a fost efectuata astfel incat campoioana CFR Cluj sa nu joace in primele sapte etape cu formatiile din Liga Europa, FCSB, FC Viitourl si CSU Craiova. CFR Cluj va incepe sezonul, acasa, cu Politehnica Iasi, FCSB, pe teren propriu, cu FC Hermannstadt, iar CSU Craiova, tot acasa, cu nou-promovata…

- Lipsa timpului liber, insa, este obstacolul peste care trebuie sa trecem pentru a avea rezultate sportive multumitoare, astfel incat alergarea in parc sau mersul la sala nu sunt intotdeauna cele mai accesibile metode. Mai ales in marile orase, trend-ul este de a efectua exercitii destinate imbunatatirii…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a coborat in clasamentul FIFA pe luna iunie, se arata in noua ierarhie facuta publica vineri. Romania a coborat de pe locul 25 pe locul 27, cu un total de 1.497 de puncte, in clasamentului FIFA/Coca-Cola, dat publicitatii vineri. Adversarele tricolorilor din grupa…