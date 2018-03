Stiri pe aceeasi tema

- Victorie uriașa pentru Naționala de handbal feminin, in direct, la TVR 1. Romania a invins campioana olimpica, Rusia, la Cluj, in fața a 8000 de spectatori, cu 26 - 25. Tricolorele au revenit pe locul I in grupa și sunt aproape de calificarea la Campionatul European.

- Naționala Romaniei de handbal feminin joaca in aceasta seara, de la ora 18:30, returul cu Rusia din grupa preliminara pentru Campionatul European. Partida va fi in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. "Tricolorele" au fost invinse miercuri, la Togliatti, de campioanele olimpice, scor 25-30. O victorie…

- România va înfrunta Rusia, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, într-un duel handbalistic de zile mari. ”Accesul în sala la partida România vs Rusia (azi, ora 18.30) se va face începând cu ora 16.30. Ținând…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat, duminica, la Cluj-Napoca, grupa a 2-a preliminara a CM2018 cu a treia victorie, dupa ce s-a impus in fata Ucrainei, scor 28-27 (16-16). Tricolorele mici s-au calificat la turneul final inca de sambata.

- Duminica, de la ora 18,30, la Sala Polivalenta din Cluj Napoca Accesul in sala la partidade handbal feminin Romania vs Rusia (azi, ora 18.30) se va face incepand cu ora 16.30. Ținand cont de condițiile meteo dificile și de faptul ca sala va fi arhiplina la startul meciului, suporterii echipei naționale…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei s-a calificat sambata, la Cluj-Napoca, la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, dupa ce a invins in cea de-a doua partida a grupei a 2-a preliminare reprezentativa Georgiei, cu scorul de 32-13 (17-7), informeaza News.roRomania si-a permis sa…

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Naționala de handbal feminin U20 a Romaniei a debutat cu o victorie categorica in grupa de calificare de la Cluj Napoca, scor 33-25, in fața Croației. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea a facut un pas uriaș spre calificarea la Campionatul Mondial din aceasta vara (1-15 iulie, in Ungaria).…

- Naționala feminina a facut o zi pana in Rusia, iar la intoarcere, fetele au plecat dupa joc, neputand sa doarma nici un minut! Romania a pierdut clar disputa din Rusia, miercuri seara, campioanele olimpice impunandu-se clar cu 30-25. "Tricolorele" spera sa-și ia revanșa duminica, la Cluj Napoca, in…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a suferit prima infrangere in grupa 4 a preliminariilor CE 2018, miercuri, in deplasare, cu reprezentativa Rusiei, campioana olimpica en-titre, scor 30-25 (17-15).Pentru Romania au marcat Cristina Neagu 8 goluri, Pintea 3, Buceschi 3, Dragut 3, A. Popa…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc astazi, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta saptamana,…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Naționala feminina a Romaniei va juca impotriva Rusiei, in grupa a patra din preliminariile CE 2018 la sfarșitul acestei luni. Mai intai va fi meciul de la Togliatti, pe 21 martie, iar apoi returul de la Cluj Napoca, pe 25 martie. Selecționerul Ambros Martin și secundul Horațiu Pașca au anunțat joi…

- Nationala masculina de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- U-BT Cluj-Napoca a fost învinsa de echipa olandeza Donar Groningen, scor 103-75 (19-20, 27-14, 33-21, 24-20), marti seara, în prima mansa a optimilor de finala ale FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana României, fara Miha Lapornik, a facut…

- Odata cu reunirea lotului national de senioare, programata in 15 martie, in vederea pregatirii si sustinerii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European, a sunat “adunarea” si Gheorghe Tadici pentru lotul national de tineret. Echipa nationala de tineret a Romaniei se va reuni la Cheile…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va sustine la finalul acestei luni “dubla” impotriva Rusiei, campioana olimpica in exercitiu, din preliminariile Campionatului European 2018. Lotul national se va reuni in data de 15 martie, la Buuresti, printre jucatoarele pe care selectionerul Martin Ambros…

- Lynn Howells, selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, care se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe stadionul Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship. "Important…

- Antrenorul galez al nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, de sambata, de la Cluj-Napoca, in Rugby Europe International Championship. "Ne asteapta un meci greu,…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a fost surclasata de echipa Italiei, cu scorul de 101-50 (35-12, 12-13, 29-11, 25-14), luni seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019. Tricolorii au fost umiliti de liderul grupei dupa ce…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins dramatic redutabila formatie a Croatiei, cu scorul de 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), vineri, in arena ''Dvorana Kresimir Cosic'' din Zadar, intr-un meci din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019.

- Federatia Romana de Tenis a anuntat numele orasului ce va gazdui intalnirea de Cupa Davis dintre echipele Romaniei si Marocului, din turul doi al Grupei a ll-a, zona Europa/Africa, programata in zilele de 7 si 8 aprilie. Astfel, dupa consultari cu componentii echipei Romaniei si cu capitanul nejucator…

- Federația Româna de Tenis anunța ca meciul România - Maroc, din Cupa Davis, se va juca la Cluj-Napoca. Meciul din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, se va juca în zilele de 7-8 aprilie 2018. Dupa consultari cu componenții echipei României…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost invinsa miercuri, in deplasare, de reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 78-70 (39-39), in cea de-a patra partida din grupa E a preliminariilor CE2019.Principalele marcatoare ale partidei au fost Oblak 24 puncte, Evans 16, pentru Slovenia, respectiv…

- Echipa naționala de Fed Cup a Romaniei a reușit sa treaca de Canada in minimum de meciuri, scor 3-0, intr-un duel din primul tur al Grupei Mondiale ll, disputat in Sala Polivalenta din Cluj Napoca, caștigandu-și dreptul de a juca in barajul de accedere in Grupa Mondiala.Punctul decisiv a fost adus de…

- Echipa feminina de baschet a Romaniei a invins formatia Finlandei cu scorul de 80-59 (22-17, 25-14, 18-10, 15-18), sambata, la Helsinki, in Grupa E a preliminariilor FIBA Women’s EuroBasket 2019, informeaza Agerpres. Tricolorele au obtinut prima victorie in grupa, dupa ...

- FIFA a lansat investigatii in cazul a doi fotbalisti rusi, Ruslan Kambolov de la Rubin Kazan si Ivan Kniazev, fost la Ural Ekaterinburg, banuiti ca s-au dopat, informeaza lequipe.fr. Viceprim-ministrul rus Vitali Mutko, insarcinat cu supravegherea activitatilor legate de organizarea Cupei Mondiale…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a…

- Presedintele FRF Razvan Burleanu a afirmat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca Romania are parte de adversari redutabili, dar obiectivul ramane acela de a ocupa prima pozitie in clasament la finalul acestei faze a competitiei."Partea buna e ca am picat intr-o…

- U-BT Cluj-Napoca a invins dramatic echipa cipriota Keravnos, cu scorul de 71-67 (25-12, 16-24, 17-18, 13-13), miercuri seara, la Nicosia, in Grupa L a FIBA Europe Cup la baschet masculin. Campioana Romaniei a facut un prim sfert excelent, iar dupa zece minute conducea cu 25-12. Keravnos…

- Naționala masculina de baschet a Moldovei și-a aflat adversarii din cadrul Campionatului European printre țarile mici, transmite IPN. Tricolorii vor juca in grupa A, alaturi de San Marino, Gibraltar și Norvegia. In cealalta grupa vor evolua trei selecționate: Andorra, Malta și Irlanda. Meciurile vor…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0, in Polonia, cu Developres SkyRes Rzeszow, in primul meci din 2018, unul ce a durat numai 80 de minute, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes…

- Echipa nationala a României a învins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), în primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10), vineri, la turneul Yellow Cup, care are loc la Winterthur (Elvetia). In celalalt meci, Elvetia a dispus de Serbia cu 32-28 (18-15). Sambata, in finala, Elvetia va infrunta…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…