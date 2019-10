Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a șaptea din preliminariile EURO 2020 continua cu meciurile din Grupele A, B și H, in aceasta seara, de la ora 21:45. Vezi AICI toate clasamentele actualizate din preliminariile EURO 2020Vezi AICI programul zilei din preliminarii GRUPA A live de la 21:45 » Muntenegru - Bulgaria Vezi AICI…

- Romania infrunta Insulele Feroe in al doilea meci din grupa 7 de calificare la Campionatul European de handbal din 2020. Partida a inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. live » Insulele Feroe - Romania 6-6 „Tricolorele” s-au impus in primul meci, pe teren propriu contra Ucrainei,…

- Echipele reprezentative ale Ungariei si Slovaciei vor disputa un meci pe teren propriu cu portile inchise, in preliminariile EURO 2020 la fotbal, din cauza comportamentului rasist al suporterilor lor, a anuntat, luni, UEFA, potrivit Agerpres. Comisia de Disciplina a forului continental a decis si…

- Azi se joaca 9 meciuri din preliminariile EURO 2020. Acestea vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI detalii și clasamente din preliminariile EURO 2020! liveTEXT de la 19:00 » Estonia - Bielorusia Vezi AICI statistici de la meci! liveTEXT de la 19:00 » Cipru - Kazahstan Vezi AICI…

- Astazi se disputa a cincea etapa din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Primul joc incepe la ora 19:00, iar celelalte opt partide debuteaza de la 21:45. Tot azi se joaca și meciurile din Grupa F, unde se afla și Romania. Astfel, Insulele Ferore vor da piept cu Suedia, iar Malta se…

- Istvan Kovacs se afla pe lista arbitrilor care vor oficia la turneul final al Campionatului Mondial U17, care va avea loc in Brazilia, in perioada 26 octombrie – 17 noiembrie, informeaza frf.ro.Centralul Kovacs ii va avea in brigada sa si pe arbitrii asistenti Vasile Marinescu si Mihai Artene.…

- Naționala feminina a Romaniei debuteaza azi la Campionatul European impotriva Olandei, ora 18:30, in arena Papp Laszlo din Budapesta. Voleibalistele "tricolore" se intorc la cea mai tare intrecere continentala dupa o pauza de patru ani. Proaspat caștigatoare a Silver League, naționala feminina va juca…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca meciul dintre nationala feminina de fotbal a Romaniei si cea a Belgiei, din preliminariile Euro 2021, se va disputa, la data de 8 octombrie, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Cluj Napoca.