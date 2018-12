Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. "Tricolorii" spera la poziția secunda. AICI ai grupele complete! Nicolae Stanciu, considerat de spanioli principalul pericol, vede o lupta stransa…

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. Spaniolii de la AS considera ca Romania și Norvegia vor putea sa incurce doar Suedia, principala contracandidata a ibericilor. AICI ai grupele complete!…

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. Alexandru Chipciu se teme doar de infruntarea cu Spania. AICI ai grupele complete! "Serbia (n.r. cu care am jucat in Liga Națiunilor) este mult…

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. Cosmin Contra crede ca "tricolorii" au șanse reale de calificare. AICI ai grupele complete! "Nu mi se pare cea mai grea grupa in care puteam pica.…

- Tragere la sorți preliminarii Euro 2020 // Romania a fost extrasa in grupa F cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Primele doua clasate se califica la turneul final. AICI ai grupele complete! "Bine ca nu am cazut in alte grupe, din punctul meu de vedere erau altele mai grele. Sunt echipe…

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. De departe, favorita grupei este Spania, deținatoarea a trei trofee continentale. Cu Suedia și Norvegia ne vom lupta pentru poziția a doua. Doar primele doua locuri duc la EURO. ...

- Romania a fost extrasa in grupa F. Adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Doar primele doua locuri duc la EURO. AICI ai grupele complete! "Nu este nici cea mai ușoara, dar nici cea mai grea grupa. Norvegia și Suedia s-au descurcat foarte bine in Liga Naționilor.…

- Tragere la sorți Euro 2020. Romania și-a aflat adversarele din Preliminariile EURO 2020. Țara noastra a fost extrasa in grupa F, iar adversarele "tricolorilor" sunt Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, informeaza gsp.ro.