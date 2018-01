Preliminarii CM 2019 Handbal masculin: România-Italia, scor final Tricolorii au condus tot meciul, cu o singura exceptie (2-2, min. 4), intrand la pauza cu un avans de cinci goluri, 18-13. Italia a evoluat mai bine dupa pauza si s-a apropiat la doua goluri, 21-19 (40), dar peste sapte minute scorul era de 27-20 pentru Romania (47). Echipa antrenata de Xavier Pascual a incheiat meciul cu o victorie clara, 34-24. Pentru Romania au marcat Alex Simicu 12 goluri, Demis Grigoras 6, Chike Onyejekwe 3, Gabriel Bujor 3, Cristian Fenici 3, Roland Thalmaier 2, Nicusor Negru 1, Adrian Rotaru 1, Dragos Soare 1, Javier Humet 1, Viorel Fotache 1. Golurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22

