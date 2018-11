Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat duminica o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Baia Mare – Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a echipelor medicale desemnate pentru o interventie de prelevare de organe umane. Potrivit…

- In cursul zilei de duminica, in cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a avut loc o prelevare de organe. Este vorba despre un tanar, victima unui accident, in urma caruia a suferit un traumatism cranio-cerebral foarte grav, care l-a dus in stare de moarte cerebrala. Familia…

- Astazi, 27 octombrie a.c., in jurul orei 18.00, pe DE 58, mai exact pe raza localitatii Satulung, a avut loc un accident de circulatie. Cinci persoane au fost ranite din care doua au ramas incarcerate. La fata locului au ajuns echipaje de la descarcerare, SMURD si politie. Paramedicii au stabilizat…

- In aceasta dimineata la intersectia strazilor 9 Mai cu Agriculturii a avut loc un accident de circulatie. Oamenii care locuiesc in zona spun ca soferul unei masini de teren Kia a venit cu viteza pe contrasens. Florina Metes, purtator de cuvant IPJ Maramures: “Accidentul s-a produs in aceasta dimineata…

- Conducerea Ministerul Afacerilor Interne cunoaste situatia subprefectului de Maramures Alexandru Cosma care la data de 18 octombrie 2018 a produs un accident rutier pe DN 1C mai exact intre localitatile Recea si Lapusel. Dan Buca, purtatorul de cuvant de la Prefectura Maramures a primit imputernicirea…

- Un bebeluș in varsta de o saptamana s-a infectat la ureche, cap, brațe și piciorușe, iar parinții lanseaza acuzații grave. Micuțul s-a nascut pe data de 14 septembrie, scrie hotnews.ro, și internat la secția de neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare. Neonatologia este o specialitate…

- Exista în România câteva expresii haioase legate de consumul de seminte prajite sarate. Cum ca ar fi “sport national&" sau denumirea lor populara de “bomboane agricole&".