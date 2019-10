Prejudiciul facut de mai multi romani care clonau carduri in SUA - cine erau victimele Membrii unei grupari internationale de clonare de carduri, din care faceau parte si 13 romani, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru fraude, operatiuni de skimmimg, spalare de bani si furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justitie, victime au fost atat institutii financiare, cat si persoane fizice, iar prejudiciul se ridica la 20 de milioane de dolari.



Numarul total al membrilor gruparii este de 18, iar 13 dintre acestia sunt romani. Cei mai multi au fost arestati joi, iar patru dintre ei, toti romani, se aflau deja in custodia autoritatilor, pentru alte infractiuni.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al membrilor gruparii este de 18, iar 13 dintre acestia sunt romani. Cei mai multi au fost arestati joi, iar patru dintre ei, toti romani, se aflau deja in custodia autoritatilor, pentru alte infractiuni. Celelate persoane vizate in acest caz sunt patru americani si un grec. Conform procurorului…

- Membrii unei grupari internationale de clonare de carduri, din care faceau parte si 13 romani, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru fraude, operatiuni de skimmiimg, spalare de bani si furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justitie, victime au fost atat institutii financiare, cat…

- Membrii unei grupari internationale de clonare de carduri, din care faceau parte si 13 romani, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru fraude, operatiuni de skimmiimg, spalare de bani si furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justitie, victime au fost atat institutii financiare, cat si…

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, luni seara, ca a semnat, la New York, cu reprezentantii Bancii Mondiale, un acord care prevede cresterea accesului cetatenilor romani la servicii medicale. „Este un program ce va aduce beneficii reale pacientilor,…

- Potrivit Casei Naționale de Asigurari Sociale, în total peste 703,8 mii persoane primesc pensii. Mai mult de 526,6 mii de persoane primesc pensii pentru limita de vârsta, valoarea medie a carora este pe persoana de 1643 lei. Pensia medie pentru oportunitați limitate…

- Ministrul de Externe Ramona Manescu a anuntat, joi, ca pana acum au fost evacuati aproximativ 200 de cetateni romani si 45 de autoturisme de pe Insula Samothrakis din Grecia. Demersurile sunt sunt in desfasurare, a mai mentionat ministrul.

- Un amendament legislativ adoptat in urma cu doua saptamani de statul New York impune sefului administratiei fiscale sa impartaseasca declaratii de venit si avize de impozitare emise de catre statul anumitor comisii ale Congresului Statelor Unite, in cazul in care acestea le solicita.Insa,…

- Sorina, fetita din judetul Mehedinti adoptata de o familie de romani stabilita in Statele Unite, poate parasi tara. Mama adoptiva a ridicat, vineri, pașaportul micuței de la Serviciul de Pașapoarte, unde a fost restituit dupa ce fusese reținut de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.