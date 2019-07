Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita desecretizarea apelurilor facute prin 112 in cazul tragediei de la Caracal, afirma deputatul liberal Florin Roman, apreciind ca aceste inregistrari "sunt dovada ca adevarul nu poate fi ascuns". "Oricat de socante ar fi aceste inregistrari, ele sunt dovada ca adevarul nu poate…

- Anchetatorii au descoperit ramasite umane arse langa raul Olt. Conform primelor cercetari, ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie. Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru Mediafax, anchetatorii identificand…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- ''Voi solicita Camerei Deputatilor infiintarea unei comisii care sa analizeze toate dosarele persoanelor disparute si modul in care institutiile abilitate au actionat pana acum. (...) Daca monstrul acela a ucis acum trei luni (inca nu stim exact daca au fost si alte victime) si nimeni pe plan local…

- Zeci de oameni au protestat la Cluj-Napoca fața de intervenția defectuoasa pentru salvarea Alexandrei, fata de 15 ani, din Caracal, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. „Azi, la Caracal, Romania a eșuat”, au scris protestatarii, care au aprins lumanari.Protestatarii au venit, vineri noaptea,…

- Un copil de 15 ani a murit in chinuri pentru ca instituțiile statului roman nu au fost in stare sa il apere, sa il salveze. Un copil de 15 ani a strigat dupa ajutor, a sperat pana in ultima secunda a vieții sale ca il va primi, dar nu, nu l-a primit, pentru ca instituțiile statului roman s-au impiedicat…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Apar noi detalii despre ultima victima a presupusului criminal din Caracal. Alexandra, fata care disparut in urma cu o zi de acasa, dupa ce a fost luata la ocazie, iar trupul sau neinsuflețit gasit in casa lui Gheorghe Dinca, este nepoata unei vedete din Romania.