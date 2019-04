Pregpătiri de război, ameninţare fără precedent. Marile puteri sunt în alertă "Dispunem de informatii fiabile potrivit carora India are un nou plan, care este in curs de elaborare. Exista riscul sa se produca o noua agresiune impotriva Pakistanului. Potrivit informatiilor noastre, aceasta actiune ar putea avea loc intre 16 si 20 aprilie'', a declarat ministrul in fata presei. ''O spun cu responsabilitate (...). Stiu ca fiecare cuvant pe care il voi spune va face obiectul presei internationale'', a afirmat ministrul pakistanez, subliniind fiabilitatea informatiei sale, transmisa acum doua zile ambasadorilor la Islamabad ai tarilor cu statut de membru permanent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

