PREGATITI-VA DE NOI SCUMPIRI! Prețuri din ce în ce mai mari la carburanți cu efect asupra tuturor produselor Leul scade, prețurile carburanților urca din cazua faptului ca dolarul devine tot mai puternic. Un litru de motorina se apropie de prețul de șase lei.Culmea este ca barilul de petrol s-a ieftinit fața de lunile trecute, insa romanii spun ca nu au simțit asta și in portofele, iar specialiștii avertizeaza ca e abia inceputul.Un plin cu 50 de litri de benzina este mai scump cu cinci lei, comparativ cu anul trecut. Iar unul de motorina cu 8,5 lei, asta in condițiile in care la sfarșitul anului trecut barilul de petrol costa 80 de dolari, iar acum a scazut la 62 de dolari.Cei mai ieftini carburanți… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

