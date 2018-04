Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 3 Poliție, din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 49 de ani, cercetat pentru comiterea unui furt din autoturism cu un prejudiciu de 15.000 de lei. La data de 29 martie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca – Compartimentul…

- Pechea, Scinteiesti si Virlezi sunt localitatile unde in ultima vreme au avut loc mai multe spargeri. Politistii galateni au pornit actiune de identificare si prindere a spargatorilor, iar in doua dintre cazuri, cele legate de Pechea si Scinteiesti, s-au facut si opt perchezitii in total. In ceea ce…

- Ieri, 28 martie 2018, in jurul orei 10.40, politistii Secției 7 Poliție Rurala sebeș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna Miercurea Sibiului, judetul Sibiu. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu a putut prezenta documente…

- Miercuri, 28 martie, pe DJ 171, pe raza localitații Spermezeu, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Petru-Rares l-au oprit in trafic, pentru control, pe un barbat, de 40 ani, din localitate, care conducea un A.T.V. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca acesta nu deține permis…

- Trei tinere, angajate ca medici specialisti la Spitalul Judetean Timisoara, au renuntat la salariile Irlanda pentru a salva vieti in Romania. Doctorii spun ca in tara noastra este nevoie de centre de recuperare si ca trebuie investiti mai multi bani in pregatirea personalului medical. …

- O patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Galati, a oprit in trafic, la data de 19 martie, a.c., in jurul orei 21:30, pe strada Traian, un autoturism condus de un tanar de 26 ani. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca acesta nu poseda permis de conducere. Mai mult, fiind condus la…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Zavoiului din comuna Valea Lunga, au oprit, pentru control, o motocicleta ce era condusa de un barbat de 33 de ani. Intrucat emana miros de alcool, politistii i-au solicitat motociclistului…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Tigveni au actionat pe raza de responsabilitate, in incinta si zonele adiacente localurilor publice, pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor ce aduc atingere vieții, sanatații și integritații corporale,…

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Un sofer a sesizat miercuri dupa-amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei. Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Ieri, 7 martie 2017, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tauni, comuna Valea Lunga, l-au depistat pe un minor, in varsta de 17 ani, din Copsa Mica, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit pe un camp din apropierea satului Dejesti, comuna Vitomiresti (Olt), scrie Mediafax. Potrivit politistilor, cu ocazia examinarii cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violenta. Surse apropiate anchetei au declarat ca, cel mai probabil,…

- Mandat pus in executare de politistii galateni. Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat, pe raza comunei Namoloasa, o femeie de 30 ani, din municipiul Barlad, care figura data in urmarire nationala. Pe numele femeii, Judecatoria Vaslui a emis, in data de 30.10.2017, un mandat…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au desfasurat o actiune pe raza de competenta pentru verificarea modului de respectare a prevederilor privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, in scopul prevenirii si combaterii infractiunilor contra patrimoniului. Au fost controlate 14 societati…

- O crima urmata de sinucidere a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, acolo unde un infirmier a ucis o asistenta, cu care avea o relație, iar apoi și-a luat și el viața. O crima pasionala, urmata de o sinucidere au avut loc in noaptea…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Rurala Galati au identificat doua persoane banuite de savarsirea infractiunii de furt calificat, la data de 1 martie 2018.Este vorba despre doi tineri cu varste de 24 si 25 ani, ambii din comuna Frumusita care, in noaptea de 06/07 februarie, ar fi patruns intr-o locuinta…

- „La data de 26 februarie, politistii Sectiei 1 Iasi au fost sesizati de catre agentii de paza ai unei societati comerciale despre faptul ca ar fi surprins o persoana care ar fi sustras bunuri din incinta societatii comerciale. La fata locului, politistii au identificat persoana banuita de comiterea…

- Un barbat din comuna Unirea este cercetat de Politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unei masini, fara a detine permis de conducere. Si proprietarul masinii, un barbat din Aiud, s-a ales cu dosar penal, pentru ca i-a incredintat masina. In 25 februarie, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei…

- La data de 23 februarie a.c., in jurul orelor 23:00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, din municipiul Constanta, care le a spus ca sotul sau, de 64 de ani, a fost sunat de un barbat si l a informat ca fiica sa a fost implicata intr un accident de circulatie,…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de…

- Polițiștii timiseni au depistat un batran de 80 de ani in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat pe raza localitații Surducu Mic și fara a poseda permis de conducere. „La data de 20 februarie a.c., polițiștii Secției 10 Rurale Faget au oprit pentru control, pe raza localitații Surducu Mic, un…

- Seara trecuta, in jurul orelor 19.00, polițiștii aradeni au depistat și oprit in trafic doi barbați care transportau cu masina nu mai putin de 30.000 de țigarete de contrabanda. Cei doi au fost reținuți de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice pentru contrabanda „La solicitarea…

- Acțiuni ale polițiștilor pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere: excesul de viteza și conducerea vehiculelor sub influența alcoolului. Cea mai mare alcoolemie inregistrata cu aparatul etilotest in acest sfarșit de saptamana a fost de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat. Toti…

- Un barbat a fost gasit decedat, duminica, pe marginea unui drum din judetul Botosani, el murind cel mai probabil din cauza frigului. Politistii au deschis un dosar pentru moarte suspecta, iar necropsia urmeaza sa afle care a fost cauza decesului.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Zeci de soferi s-au ales cu amenzi pentru depasirea vitezei legale, joi, in cadrul unei actiuni organizate de politistii de la Vintu de Jos. Aproape 90 de conducatori auto au fost testati pentru alcool. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat…

- Politistii au descoperit cine era persoana gasita fara viata in apele raului Mures, miercuri, in zona Cisteiu de Mures. Este vorba despre o femeie din Ludus, care era data disparuta de la domiciliu, din ianuarie. Fiica ei fusese gasita, in 8 ianuarie, fara viata, tot pe malul raului Mures, la Ludus.…

- Mai multe persoane care au taiat ilegal si sustras arbori din padurile de pe raza comunelor Poiana si Buciumeni au fost depistate, la data de 13 februarie 2018, de politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci. Este vorba despre sase barbati cu varste cuprinse intre 24 si 46 ani, cinci din comuna…

- Joi, 8 februarie, politistii rutieri au supravegheat drumurile publice din judet, actionand in principal pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau vitezei excesive. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost organizate actiuni pe raza…

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Alba…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala au depistat, la data de 05 februarie a.c., in jurul orei 07:00, un tanar de 23 ani, din comuna Branistea, pe numele caruia instanta de judecata emisese, in data de 29.01.2018, mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Tanarul condamnat…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Politistii din Mures au identificat, in trafic, un autovehicul in care erau transportate 1.488.000 de tigarete. Conducatorul auto, care si a abandonat masina, a fost urmarit de politisti, fiind prins si retinut. La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie…

- Politistii din Timis l-au retinut 24 de ore pe barbatul care a intrat intr-o scoala din judet si a lovit un elev, pe numele acestuia fiind deschis dosar penal pentru loviri si alte violente. Potrivit unui comunicat de presa de vineri seara al IPJ Timis, politistii Sectiei 4 Rurale Peciu Nou au retinut…

- In jurul orei 13, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in curtea unui spital, un barbat oferea spre vanzare articole de imbracaminte inscripționate cu marci cunoscute. A fost legitimat, stabilindu-se astfel ca are…

- Mandate puse in executare de politistii galateni. Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala si din cadrul Biroului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale au depistat pe raza comunei Scanteiesti, doi barbati pe numele carora instanta de judecata emisese mandate de executare a unor pedepse…

- Polițiștii clujeni au desfașurat o serie de controale în trafic, în noaptea de vineri spre sâmbata, pe raza comunei Florești.”La data de 26/27 ianuarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat in zona de competenta opt cetateni din Irak, majoritatea solicitanti de azil in tara noastra, care incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. In data de 25.01.2018, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un adult si trei minori sunt cercetati pentru furt. La data de 25 ianuarie 2018, politistii Postului…

- Patru tineri din comuna Garbova au fost retinuti de politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes. Tinerii sunt banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine, prejudiciul total fiind de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. Potrivit…

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș impreuna cu reprezentanți ai Registrului Auto Roman au desfașurat acțiuni rutiere, pe raza de competența. Acțiunile au avut ca scop verificarea starii tehnice a autovehiculelor și prevenirea accidentelor rutiere. Cu ocazia…

- Politistii maramureseni au fost la datorie si in acest week-end si au actionat atat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, cat si pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. S-a intervenit la 120 de evenimente, majoritatea…

- foto: arhiva Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonandu-le ulterior. La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea…

- Trei persoane, cu varste cuprinse intre 29 și 42 de ani, pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei inchisorii au fost depistate de polițiști. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei ai Secției de Poliție Rurala Bascov, impreuna cu luptatori din cadrul…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut, pe raza comunei Vintu de Jos, pe un barbat de 34 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Deva. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- Miercuri, in intervalul orar 14-16, polițiști din cadrul Secției nr. 3 Ploiesti au desfașurat o acțiune in zona cuprinsa intre str. Gh. Gr. Cantacuzino și parcul „Coral”, respectiv „Baraolt”, in vederea prevenirii și combaterii comerțului stradal ilicit, a cerșetoriei și a consumului de bauturi…