- ■ propusi sint medicul Mihaela Antohi, Teodora Mihaileasa, Ionela Lungu, profesoara Maria Cucos (post-mortem) si Marcel Ciubotaru In galeria personalitatilor care fac cinste urbei de sub Cetate vor mai fi adaugate citeva nume. Unul dintre proiectele de hotarire ce vor fi supuse aprobarii in sedinta…

- Doi tineri care au fost artizanii unui scandal petrecut intr-o sala de jocuri de noroc si s-a soldat cu agresarea unui agent de paza au fost recent incatusati de oamenii legii. Ei sint anchetati pentru comiterea a cinci infractiuni. “La data de 13 august, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- Un barbat de 48 de ani, din Roman, care a gasit un portofel intr-o benzinarie din Piatra Neamt, l-a predat la Politie. Oamenii legii au gasit proprietarul si i-au inminat portofelul pierdut. “La data de 9 august, la Inspectoratul de Politie Judetean Neamt s-a prezentat un barbat, de 48 de ani, din Roman,…

- ■ IPS Teofan va participa, impreuna cu alti ierarhi, la slujbele de la Neamt, Sihastria si Ceahlau ■ inaltul ierarh participa in fiecare an la aceste evenimente, continuind astfel o traditie instituita de PF Daniel, de pe vremea cind era mitropolit ■ IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va…

- Trei tineri, cu virste cuprinse intre 16 si 18 ani, care recoltau trufe fara autorizatie, folosind si cinci ciini de rasa dresati in acest scop, au fost prinsi si amendati de politistii nemteni. Oamenii legii i-au depistat pe cei trei pe 23 iulie, intr-o padure din localitatea Sagna. Asupra lor politistii…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, luni, 15 iulie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuinta din Tirgu Neamt. “Incendiu locuinta particulara in orasul Tirgu Neamt. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- ■ actiunea se afla in plina desfasurare ■ „Oamenii trebuie sa inteleaga ca ei beneficiaza de sterilizari gratuite, dar exista niste costuri simbolice pentru munca doctorului care opereaza animalele“, a precizat Adriana Hartan, initiatoarea actiunii ■ La Bicaz se afla in plina desfasurare o actiune de…

- Militarii din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Neamt dau asigurari ca in perioada cind in resedinta de judet si la Tirgu Neamt vor fi serbarile oraselor, vor fi la datorie si vor asigura masuri sporite pentru siguranta cetatenilor. „Zilele Municipiului Piatra Neamt, Zilele Cetatii Neamt /…