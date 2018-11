In timp ce echipe de tehnicieni de la Tarom vin in Arad pentru a evalua tehnic aeroportul, angajați ai bazei aeriene merg la București pentru a se specializa in procesarea pasagerilor. Reprezentanții Tarom vor fi la Arad, in urmatoarea perioada, pentru ca au inceput sa faca o evaluare tehnica a aeroportului, in vederea lansarii curselor aeriene catre București. Managerul bazei aeriene, Ovidiu Moșneag, ne-a declarat ca aeroportul indeplinește toate cerințele, insa evaluarea este o procedura necesara, pentru ca Tarom nu a mai operat pe aeroportul nostru de foarte mulți ani, iar de atunci pista…