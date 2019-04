Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noul pod peste raul Buzau au avansat rapid in aceasta iarna, datorita conditiilor meteo favorabile. Muncitorii angrenati in costisitorul proiect lucreaza de zor la finalizarea punților rutiere și capetelor exterioare ale podului. Au mai ramas doar trei luni pana se va circula lejer peste…

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi sunt asteptati sa participe la liturghia pe care Papa Francisc o va oficia, in 1 iunie, la sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc, judetul Harghita. Pelerinii care vor dori sa ocupe un loc in zona protejata se pot inscrie, pe parcursul lunii martie, pe site-ul pontifex.ro.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca i-a scris papei Francisc pentru a-l ruga sa joace un rol de mediator in criza politica din tara sa, transmite luni dpa. 'I-am scris o scrisoare papei Francisc (...) spunand ca eu slujesc cauza lui Hristos', a afirmat Maduro pentru postul de stiri…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat ca Papa Francisc va vizita Catedrala Mantuirii Neamului, probabil in data de 31 mai, precizand ca publicul va avea acces la eveniment. Papa Francisc si Patriarhul Daniel vor rosti rugaciuni si cuvantari.“Este o certitudine intalnirea Papei cu Patriarhul…

- Papa Francisc va vizita Catedrala Mantuirii Neamului probabil in data de 31 mai, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, precizand ca publicul va avea acces la eveniment. Papa Francisc si Patriarhul Daniel vor rosti rugaciuni si cuvantari.“Este…

- Papa Francisc va efectua o calatorie apostolica in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie (vineri, sambata și duminica) cu etape la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, in județul Alba. Vizita se va desfașura sub motto-ul „Sa mergem impreuna!”. Vizita Sfantului Parinte papa Francisc in Romania va contribui…

- UPDATE – ora 16:50 Papa Francisc va face o calatorie apostolica in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie, a anuntat Vaticanul. Vizita a fost anuntata si de Administratia Prezidentiala. Cu aceasta ocazie, Papa Francisc va vizita orasele Bucuresti, Iasi si Blaj si sanctuarul marian…