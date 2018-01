Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta saptamana si pana pe data de 31 ianuarie 2018, politistii locali vor distribui aproximativ 5000 de pliante, privind H.C.L 188/2017, pentru activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului…

- Un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor este pregatit de autoritați, dupa cum indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent la inmatriculare. Direcția…

- Autoritațile pregatesc un sistem online pentru emiterea certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, indica un document oficial. Intr-o prima etapa, acest sistem va simplifica procedura de inmatriculare prin eliminarea a doua documente solicitate in prezent ...

- Potrivit sursei citate, Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV) are in curs de finalizare datele tehnice pentru noile proceduri online. ”Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se afla in faza definitivarii cerințelor de sistem in vederea…

- Alerta de securitate la ambasada SUA din Copenhaga. Mai multe echipaje au intervenit la reprezentanța diplomatica, dupa ce a fost gasit un „obiect suspect”, relateaza Reuters. Potrivit sursei citate, o echipa de geniști cerceteaza zona din apropierea ambasadei SUA din Copenhaga. Poliția daneza nu a…

- Un individ este cautat de polițiștii din Barlad dupa ce in noaptea de luni spre marți, a spart doua autoturisme parcate in fața unei case. Intreaga scena a fost suprinsa de camerele de supraveghere.

- Un brailean si-a abandonat masina pe camp la vederea patrulei de politie, deoarece nu avea permis auto, iar apoi a sunat apoi la 112 sa anunte ca i-ar fi fost furat autoturismul, potrivit informatiilor furnizate marti de IPJ Braila. Politia orasului Ianca a fost sesizata, prin apel 112, de catre…

- Taxa auto va fi principalul punct de discutie intr-o dezbatere, care va avea loc la Directia de Finante Dambovita. Contribuabilii vor primi clarificari de specialitate referitor la aparitia normelor de aplicare a restituirii taxei auto.

- La data de 7 ianuarie a.c., in jurul orei 11.50, politistii rutieri din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs in localitatea Golovat din comuna Valea Lunga, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 53 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala…

- Inceputul acestui an a adus noi reglementari referitoare la Inspectia Tehnica Periodica (ITP), pentru autoturisme. Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului…

- Un autoturism BMW X5 a fost vazut in aceasta dimineața in albia paraului Targului din Campulung, in zona de centura. Mașina este abandonata, cu avariile din partea din fața aprinse. Autoturismul este inmatriculat in județul Brașov. In prezent, se desfașoara verificari pentru identificarea proprietarului…

- Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule și va fi perceputa anual, urmand sa fie calculata in funcție de gradul de poluare al autovehicului. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Șase mașini au fost avariate in urma unui accident care a avut loc joi seara in intersecția din Areni, in apropierea Primariei Suceava. In timp ce conducea autoturismul pe Bulevardul 1 Mai, pe fondul vitezei neadaptate, un localnic de 21 de ani, a intrat in coliziune fața spate cu autoturismul condus…

- Taxele și impozitele locale in municipiul Sibiu nu vor crește in 2018! potrivit anunțului facut de administrația locala, cuantumurile vor ramane la același nivel ca in 2017. Totuși, modificarile legislative vor avea ca rezutat doua schimbari in modul de impozitare a imobilelor monument istoric și a…

- Polițiștii clujei au fost solicitați, miercuri dupa-amiaza, privind un accident rutier, petrecut pe raza comunei Aghireșu.”În data de 27.12.2017, ora 15.18, Politia orasului Huedin a fost sesizata telefonic de un barbat, în vârsta de 55 ani, din com. Aghiresu,…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Salaj, Maria Sorina Cristea, accidentul s-a produs pe Drumul Judetean 191D, in zona Sag, din cauza unui sofer de 18 ani, care a condus masina desi nu avea permis si era baut.„Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a stabilit ca un tanar…

- Un barbat din Timișoara a spart parbrizele mai multor mașini dupa o cearta cu iubita. Tanarul a fost observat de un șofer de taxi care a alertat imediat Poliția. Pentru ca era baut și devenise agitat, barbatul a fost incatușat de polițiștii locali in zona campusului universitar din Timișoara, noteaza…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, la ora 10:27, de șoferul unui autoturism despre faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Galgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Președintele Asociației Service-urilor Auto a anunțat primele sume, care sunt in analiza, privind viitoarea taxa de poluare aplicabila masinilor. In discutii sunt cifre de la circa 40 de euro pe an la mașinile euro 5 și 6, pana la 200 de euro pentru cele foarte poluante, non euro și euro 1. Sistemul,…

- Impozitele pentru masinile de lux ar putea scadea cu pana la 90%. Asa prevede un proiect de modificare a Codului fiscal. E vorba de cei care au SUV-uri si limuzine cu motoare mari. In schimb, impozitele datorate de romanii care au masini cu motoare pana in 1.600 de centimetri cubi ar putea creste cu…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de 4 mașini, in Londra, fara ca vreunul dintre șoferi sa opreasca. Femeia a fost lovita de un camion pe o trecere de pietoni, luni dimineața. Polițiștii cred ca aceasta a fost lovita apoi de inca un camion și alte doua mașini, fara ca vreun șofer sa opreasca, scrie…

- Plecați de acasa de sarbatori? Apelați la un prieten sau la un vecin de încredere care sa va supravegheze locuința cât timp lipsiți de acasa și lasați-i un numar de contact la care va poate gasi. Este recomandarea poliției, care vine cu sfaturi ce aveți de facut pentru a preveni furturile…

- O inițiativa de modificare a art. 470, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, propune reducerea impozitelor pentru deținerea de mașini sau motociclete. Proprietarii de mașini și motociclete au șanse mari sa plateasca impozite mai mici catre stat, mai ales in cazul vehiculelor cu capacitate…

- Tamponare pe fondul neatentiei, pe una dintre cele mai circulate artere din Lugoj. Un sofer neatent a lovit doua masini parcate regulamentar dupa ce, spun mai multi martori, acesta a scapat pe podeaua autoutilitarei actele personale. Barbatul a facut greseala sa se aplece dupa documente desi se afla…

- Un nou exemplu de parcare nesimțita a fost semnalat de un cititor Alba24, pe strada Nicolae Balcescu din Alba Iulia. Un șofer și-a „uitat” mașina in mijlocul drumului și a blocat totodata ieșirea din locul de parcare a doua autoturisme. Pentru unii șoferi din Alba se pare ca nu prea exista reguli cand…

- Politia britanica a facut publice imaginile surprinse de camera de filmat a unui camion, in momentul in care a intrat in plin in alte doua vehicule, scrie digi24.ro.Se pare ca accidentul a avut loc pentru ca soferul camionului a adormit la volan.

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 15 19 ani din Constanta, banuiti de comiterea unor furturi din autoturism au fost retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt calificat si complicitate la furt calificat, politistii…

- Patru mașini s-au tamponat duminica, pe DN7, la Talmaciu II, pe sensul Valcea - Sibiu, iar alte trei s-au ciocnit pe DN1, la kilometrul 300, pe sensul Sibiu spre Veștem, a anunțat Poliția locala. Cele patru mașini de la Talmaciu s-au tamponat din cauza nepastrarii distanței de…

- Un ins de 21 de ani a fost prins de oamenii legii in timp ce demonta placutele de inmatriculare de la un automobil, parcat pe o strada din sectorul Buiucani. Poliția a gasit in buzunarele acestuia cateva surubelnite si niste biletele și a stabilit ca, dupa urma sa sustraga numerele de inmatriculare,…

- Organizatorii concursului „Autoturismul si SUV-ul anului" din America de Nord (North American Car & Truck of the Year, NACTOY) au anuntat modelele de masini care au intrat in finala concursului.

- Incident uluitor in Satu Mare, unde mai mulți tineri au vandut o mașina la fier vechi, fara documente. Tineri, care au varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au spus ca vor reveni cu actele ulterior, pe motiv ca acestea ar fi la sora unuia dintre ei, in Spania. Autoturismul fusese declarat furat de un…

- Tragedia produsa astazi dimineata pe DN18 pe raza localitatii Viseu de Jos, in care un barbat in varsta de 27 de ani si-a pierdut viata, a indoliat Politia de Frontiera Maramures. Daniel Pop Ghita muncea de cativa ani ca politist de frontiera la ITPF Sighetu Marmatiei. El era pe scaunul din dreapta…

- Bucureștiul va avea anul acesta, în premiera, câteva mașini de topit zapada și mai multe freze, pentru îndepartarea zapezii și a gheții de pe trotuar, a declarat miercuri, la începutul ședinței de Consiliu General, primarul

- In noaptea de sambata spre duminica, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cracaoani au fost sesizați despre faptul ca, in cursul nopții, o persoana necunoscuta a sustras din curtea locuinței persoanei vatamate o mașina marca Audi A6, potrivit ziartarguneamt.ro. La fata locului, polițiștii…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9:30, pe strada Rudului din Ploiesti. Din primele informatii, se pare ca doua autoturisme au intrat in coliziune, iar in urma impactului, una dintre masini a intrat in altele trei, parcate pe marginea drumului. In total, 5 autoturisme…

- Batutul covoarelor în spatiile aferente blocurilor de locuit, precum si în alte locuri ce apatin de domeniul public sau privat al municipiului Orhei, va fi combatut cu amenzi. Inovațiunea care ar putea sa îi bata la buzunare pe orheieni a fost aprobata zilele trecute de catre consilierii…

- roprietarii unei serviete pierdute în Berlin, fabricata de un renumit producator italian, au cumparat o pagina întreaga de publicitate pentru a publica un anunț într-un cotidian german, vineri, în care au promis o recompensa de 30.000 de euro pentru recuperarea obiectului,…

- Poliția salajeana desfașoara, in aceasta perioada, o serie de acțiuni in municipiu, orașele și comunele din județ, pe linia respectarii de catre pietoni a regulamentului rutier. Evenimentele grave și deosebit de grave, cu consecințe tragice, nu au ocolit județul nostru nici in acest an iar accidentele…

- Oamenii legii au demarat o adevarata vanatoare impotriva șoferilor care parcheaza neregulamentar, cu toate ca mulți dintre ei sunt nevoiți sa parcheze astfel din cauza lipsei locurilor special amenajate

- In forma initiala, Executivul ar fi dorit sa aplice impozit pe veniturile realizate de samsarii de masini, la a treia masina vanduta in cursul unui an. PROIECT DE LEGE. Romanii nu vor mai avea voie sa cumpere mai mult de o masina second-hand la DOI ANI "La articolul 114 alin. (2), dupa…

- Un sofer a intrat cu masina in casa unui om, i-a distrus bucataria si apoi a fugit. Autoturismul a ramas intepenit in peretele de la bucatarie, la doar cativa centimetri de teava de gaz.

- Un autoturism condus un șofer neatent, a cazut marți, la ora 16, in Valea Zalaului. Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca șoferul a facut o manevra greșita, vrand sa parcheze autoturismul intr-o boxa, in timp ce se afla in incinta unei spalatorii auto din zona Salii Sporturilor din Zalau. Autoturismul…

- Ministerul Mediului Grațiela Gavrilescu a declarat ca toți cei care au mașiini cu norma de poluare inferioara vor plati aceasta noua taxa. Astfel sunt vizate mașini Euro 2,3 și 4! Pentru a calcula banii pe care trebuie sa îi scoata românii din buzunare, se va ține cont de trei criterii:…

- Vineri, la ora 12,20, politistii au fost sesizati ca pe D.N. 1C in localitatea Lapusel s-a produs un accident de circulatie. Din verificarile efectuate politistii au constatat ca accidentul s-a produs datorita nepastrarii distantei de siguranta fata de autoturismul care circula in fata. Astfel, un tanar…

- Inspectoratul National de Patrulare a lansat operatiunea "Umbris" pe intreg teritoriul tarii. Astfel, politistii ii cauta pe soferii care au parbrizul sau suprafetele de geam ale portierelor din fata umbrite.

- Forma finala pentru noua taxa auto va fi gata in trei saptamani si va fi platita de toti proprietarii de masini cu norma de poluare inferioara. Ministrul Mediului a precizat ca valoarea taxei auto va fi calculata in functie de trei criterii, respectiv capacitatea cilindrica, norma de poluare si emisiile…

- Politistii locali l-au dat pe mana colegilor de la Politia nationala pe un tanar de 18 ani, care incercase sa se faca nevazut cu o baterie auto. Hotul nu a stat prea mult pe ganduri inainte sa forteze capote unei masini pentru a sustrage bunul amintit.