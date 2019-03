Stiri pe aceeasi tema

- Implicatiile acestui vot sunt ”grave”, a declarat premierul conservator Theresa May, in aceasta zi in care urma, initial, sa aiba loc iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Ea a subliniat ca scenariul implicit este de-acum un Brexit fara acord - un “hard Brexit”. Variante de Brexit:…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru "scenariul cel mai rau", in contextul in care Acordul Brexit a fost respins pentru a treia oara, vineri, de Parlamentul britanic, afirma, pe Twitter, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba. "Acordul Brexit a fost respins pentru a treia oara de…

- O noua zi cruciala la Londra. Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul va fi votat in Camera Comunelor pentru a treia oara, chiar in ziua in care Marea Britanie ar fi trebuit sa paraseasca oficial UE.

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- Scenariul unui Brexit fara acord isi produce deja efectele la Londra, care s-ar putea confrunta cu o criza functionala in randul fortelor de ordine, relateaza The Guardian, potrivit Mediafax.Citește și: Parlamentul din Marea Britanie voteaza miercuri daca parasește UE fara un acord La…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa încerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvânt al Guvernului de la Londra, dupa o înfrângere simbolica suferita…

- Liderii Uniunii Europene au decis, miercuri, sa nu renegocieze acordul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Vestea vine dupa ce premierul britanic Theresa May a facut mai multe apeluri in ceea ce privește redeschiderea negocierilor. "Acordul Brexit nu va fi renegociat", a spus Jean-Claude…

- Guvernul de la Dublin a anunțat ca a intensificat pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din UE fara un acord, dupa ce Camera Comunelor de la Londra a respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Cabinetul Theresa May cu liderii europeni. Irlanda regreta rezultatul votului…