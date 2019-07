Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATE…A fost ridicata pe SICAP licitatia pentru executia lucrarilor de constructii in vederea implementarii proiectului „Infiintare centre sociale (centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu) in comuna Tutova, judetul Vaslui”. Valoarea estimata a lucrarilor este de 2.726.198,12…

- Primaria a semnat ieri primul contract de finantare europeana pe axa mobilitatii din cadrul Programului Operational Regional. Proiectul are o valoare totala de 114 milioane lei (inclusiv TVA) si prevede refacerea caii de rulare pe bld. Tudor Vladimirescu si alte lucrari adiacente, precum si achizitia…

- Municipalitatea ieșeana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operațional Regional – Axa 4.1. Astazi, 7 iunie, a avut loc deschiderea ofertelor in cadrul licitației care vizeaza reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași – Dancu, reabilitarea podului…

- Municipalitatea ieseana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operational Regional - Axa 4.1. Astazi, 7 iunie, a avut loc deschiderea ofertelor in cadrul licitatiei care vizeaza reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu, reabilitarea podului…

- Municipalitatea ieșeana continua modernizarea transportului public cu ajutorul fondurilor europene prin Programul Operațional Regional – Axa 4.1. Primarul Mihai Chirica a anunțat intr-o conferința de presa ca in scurt timp vor fi desemnați caștigatorii a doua licitații care vizeaza reabilitarea cailor…

- In cursul anului 2018, la Teatrul Municipal Baia Mare s-au executat investitii in valoare de 91.035 lei, care au fost cuprinse in lista de investitii si s-au incadrat in suma aprobata fiind achitate in ianuarie 2019, potrivit unui raport al institutiei de cultura. Astfel, la sectia Papusi a TMBM s-a…

- Ieri, 16 aprilie, a fost ultima zi in care societatile comerciale care doresc sa reabiliteze pasarela maritima estacada din zona hotelului Victoria au putut depune, la Primaria Constanta, ofertele de participare. Precizam ca aceasta achizitie se va face prin atribuire directa. Valoarea estimata fara…

- Miercuri, 17 aprilie, de la ora 10.00, consilierii locali se vor intruni intr-o ședința extraordinara pentru a aproba varianta finala a trei obiective de investiții privind reabilitarea caii de rulare și achiziția de tramvaie pentru care vor fi accesate fonduri europene. Este vorba despre proiectele…