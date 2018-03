Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Noi imagini surprinse din satelit și examinate de experți occidentali sugereaza ca regimul de la Phenian a inceput teste preliminare la unul dintre reactoarele sale de la Centrul de Cercetare Nucleara din Yongbyon, conform CNN . „Daca reactorul funcționeaza din nou, dupa cum sugereaza dovezile, inseamna…

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP.

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, sosit joi intr-o vizita la Stockholm, a avut vineri o intrevedere cu premierul suedez Stefan Lofven, in contextul ofertelor repetate ale Suediei de a facilita potentiale discutii intre Washington si Phenian, transmit dpa si AFP, citand un comunicat al guvernului…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Presedintele american a precizat ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian. Functionarii de la Casa Alba si de la Departaemntul de Stat, luati prin surprindere.

- Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi prima intalnire fata in fata dintre liderii celor doua tari. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate.…

- China a indemnat vineri Statele Unite si Coreea de Nord la ”curaj politic”, dupa anuntul spectaculos cu privire la un summit intre Donald Trump si Kim Jong-un pe tema programului nuclear al Phenianului, iar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a salutat ”un pas in directia buna”, relateaza AFP. ”Speram…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…

- Jocurile Olimpice din Coreea de Sud au adus o liniște provizorie, oficialii de la Phenian amenințand, din nou, ca vor lua masuri daca nu ii sunt respectate dorințele. Coreea de Nord a amenintat ca o sa raspunda Statelor Unite prin acțiuni cu urmari grave daca armata americana si cea sud-coreeana continua…

- Coreea de Sud intentioneaza sa delege un trimis special in Coreea de Nord pentru a incuraja discutiile directe intre Washington si Phenian in vederea incheierii programului nuclear al regimului lui Kim Jong-un, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Moon i-a comunicat planurile sale lui Trump…

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Imaginile din satelit au scos la iveala faptul ca regimul lui Kim Jong-un din Coreea de Nord a crescut numarul trupelor care se antreneaza in Phenian. Experții au observat ca se construiesc noi baze la granița cu Coreea de Sud care vor fi folosite pentru adapostirea aeroglisoarelor.

- China a anuntat marti ca a efectuat cu succes un test de interceptare de racheta cu primul sau sistem de aparare la sol, in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana raman puternice, relateaza AFP conform News.ro . Acest test de interceptare a unei rachete balistice cu raza ”intermediara” de…

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP.Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Chiar in momentul in care presedintele american Donald Trump isi incepuse, marti seara, discursul cu privire la Starea Uniunii, Coreea de Nord a difuzat un raport cu privire la incalcarile dreptului omului in SUA.

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Niciun regim nu si-a asuprit cetatenii mai mult si mai brutal decat dictatura din Coreea de Nord, iar Statele Unite vor depune toate eforturile pentru a impiedica regimul de la Phenian sa dezvolte arme nucleare capabile sa ameninte teritoriul SUA, a afirmat presedintele Donald Trump. ”Solicit…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeaza AFP.

- Oglinda-oglinjoara, al cui buton nuclear este mai mare? „Butonul meu este mult mai mare si mult mai puternic, si chiar functioneaza!" i-a raspuns pe Twitter Presedintele Statelor Unite ale Americii (71 de ani) liderului comunist de la Phenian (34 de ani), in amuzamentul general din propria tara si din…

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca este dispus in mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest dialog nu ar putea avea…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- Presedintele american Donald Trump a estimat joi ca discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud sunt 'un lucru bun', asigurand totodata ca ele sunt rezultatul atitudinii sale ferme fata de Phenian, informeaza AFP. 'Cu toti acesti 'experti' ratati care isi dau…

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a postat un mesaj pe Twitter, în care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” și ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill. ”Liderul…

- Iata 10 intrebari care vor ține lumea in suspans in 2018 și la care speram sa avem un raspuns pana la sfarșitul anului viitor.1. Ce se va intampla cu președinția lui Donald Trump?Președintele Donald Trump și susținatorii sai republicani au reușit sa puna in aplicare o revizuire…

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Cu putin inainte de decizia ONU, anuntata la orele 20.00 GMT, presedintele american, Donald Trump, in ultima vreme mai degraba elogios la adresa eforturilor depuse de China pentru a face presiuni asupra Coreii de Nord, a criticat vehement atitudinea Beijingului fata de Phenian.

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.Proiectul…