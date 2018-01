Stiri pe aceeasi tema

- Enel SpA, cea mai mare companie de utilitati din Italia, discuta cu o serie de producatori auto, inclusiv Fiat Chrysler Automobiles (FCA), in incercarea de a beneficia de pe urma boom-ului autovehiculelor electrice prin intermediul tehnologiilor sale de reincarcare, transmite Reuters.

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Autoritatile spaniole vor aproba vineri oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro (21 miliarde de dolari), o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters. Wizz Air, cel mai mare operator aerian…

- Autoritatile sudaneze au eliberat luni un jurnalist al agentiei France-Presse (AFP) si un altul al agentiei Reuters, arestati saptamana trecuta in timp ce relatau de la proteste sociale, transmit cele doua agentii de presa. Potrivit AFP, Abdelmoneim Abu Idris Ali, un cetatean sudanez de 51 de ani,…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Autoritațile din Moldova și Rusia intreprind acțiuni comune pentru a crește volumul exportului de vinuri pe piața rusa și pentru a evita situația privind impunerea unor noi sancțiuni pentru producatorii moldoveni

- Autoritatile grecesti au capturat o nava sub pavilion tanzanian ce se indrepta spre Libia si care transporta materiale folosite la fabricarea de explozibili, a anuntat miercuri paza de coasta, citata de Reuters. Nava a fost reperata sambata navigand in apropiere de insula greceasca Creta. Autoritatile…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi saudiți care s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea plații facturilor la utilitati de catre stat, noteaza Reuters. Arabia Saudita, cel mai mare exportator de petrol, a introdus o serie de reforme…

- Unsprezece persoane si-au pierdut viata in urma unei lupte cu arme la periferia statiunii mexicane de pe litoralul din Acapulco intre membrii din politia comunitara auto-numita si locuitorii orasului, relateaza Reuters.

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Autoritatile de la Cairo vor prelungi starea de urgenta din Egipt pentru inca trei luni cu scopul de a combate mijloacele de finantare a terorismului si a pericolelor reprezentate de acesta, a relatat, marti, agentia de presa Mena, citata de site-ul Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Autoritatile din Serbia au dispus extradarea in Turcia, ignorand recomandarile Comitetului ONU contra Torturii, a activistului politic kurd Cevdet Ayaz, care solicita azil, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters. Bateriile…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Bateriile litiu-ion, folosite…

- Tensiunile au crescut in ultimele zile, dupa ce un diplomat chinez a amenințat ca armata chineza ar invada Taiwanul daca vreo nava de razboi din S.U.A. ar face vizite pe insula pe care China le considera drept teritoriu propriu. Luni, avioanele de lupta chineze au efectuat "patrulei" in jurul…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Eurodeputatul Bela Kovacs, membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, a fost pus sub acuzaret de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri autoritațile maghiare, scrie Reuters. Dosarul a fost deschis in 2014, cand autoritatile maghiare au si depus o…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Pregatirile pentru Sarbatorile de Iarna au intrat in linie dreapta și la Slobozia. Autoritațile locale au amenajat in centrul orașului un Targ de Craciun și au montat un brad a carui inalțime este de 13 metri. De asemenea, pe stalpii din oraș au fost montate noi ornamente luminoase. Sarbatori de 300…

- YouTube a anunțat ca iși extinde echipele care examineaza conținutul extremist, ca raspuns la numeroasele plangeri privind numarul considerabil de comentarii extremiste, violente și deranjante de la clipurile postate online, scrie Reuters. YouTube a dezvoltat un software automat pentru a identifica…

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters. Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea…

- Facebook Inc va extinde și in alte țari folosirea software-ului sau de recunoaștere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfașurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții celei mai mari rețele de socializare…

- Autoritatile macedonene au retinut marti un fost ministru de interne si mai multi parlamentari si activisti politici pe baza unor acuzatii legate de violentele din fata parlamentului in aprilie care au impins tara intr-o criza politica, relateaza Reuters. Impreuna cu Mitko Cavkov, fost ministru de…

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Autoritatile locale din comuna Barbatesti s-au pregatit din timp pentru a preintampina ninsorile, mai ales ca se anunta o iarna grea. In punctele vulnerabile de pe sosea a fost depozitat material antiderapant, urmand sa fie ap...

- Facebook va extinde și în alte țari software-ul deja implementat în Statele Unite, care permite detectarea utilizatorilor potențial sinucigași, au anunțat luni reprezentanții comaniei, citați de Reuters.

- Autoritatile din Indonezia au anuntat luni instaurarea nivelului maxim de alerta pe insula turistica Bali, in conditiile in care eruptia vulcanului Agung este iminenta, iar locuitorii aflati pe o raza de 8-10 kilometri in jurul vulcanului vor fi evacuati, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Autoritațile turce au emis mandate de arestare pe numele a 99 de persoane, dintre care a arestat deja 78, pentru presupusa implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza joi Reuters. Suspecții, printre care medici și avocați, ar fi utilizatori ai…

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Politia din Germania a anuntat, marti, ca a retinut sase cetateni sirieni care planificau sa comita atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei in numele retelei teroriste Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Suspectii au varste cuprinse intre 20 si 28 de ani. Acestia…

- Un submarin militar argentinian, la bodul caruia se aflau 44 de membri ai echipajului, a fost dat disparut vineri. Autoritatile au declasat o operatiune ampla de localizare a navei, fiind avansata ipoteza unei posibile probleme a sistemului de comunicatii al submersibilului, potrivit unui purtator de…

- Autoritatile locale se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. In perioada 15 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018, Primaria organizeaza in centrul civic al Calarasiului Oraselul Copiilor. Astfel, comerciantii care doresc sa desfasoare activitati comerciale in zona sunt asteptati sa depuna solicitari la…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Cel putin 210 oameni au fost ucisi in urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 grade care s-a produs la granita dintre Iran si Irak, iar alte peste 1.700 de persoane au fost ranite, in timp ce echipele de salvare continua sa caute victimele sub daramaturi, potrivit autoritatilor din cele doua tari, scrie…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare…

- Autoritațile din Arabia Saudita au facut noi arestari in campania anticorupție din randul elitei politice și de afaceri, au spus miercuri surse la curent cu aceasta chestiune, potrivit Reuters. Zeci de membri ai familiei regale, oficiali și directori de companii au fost deja reținuți…

- Un proiect care analizeaza legaturile dintre problemele mintale și terorism in trei orașe din Marea Britanie a fost extins la nivel național, dupa ce s-a descoperit ca un numar semnificativ de persoane din cadrul programelor de combatere a radicalizarii sufera de diferite forme de boli psihice, relateaza…

- O femeie s-a inecat și cel puțin șase persoane au fost date disparute, in timp ce alte cateva zeci de imigranți au fost salvați in trei incidente separate produse vineri dimineața in Marea Egee, a anunțat paza de coasta din Grecia, transmite Reuters. Autoritațile grecești au…