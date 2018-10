Pregătiri pentru examenul de definitivare în învăţământ. Încep înscrierile Candidații care doresc sa obțina definitivarea in invațamant, se pot inscrie pana in data de 19 octombrie 2018, inclusiv. La examenul national de definitivare in invatamant se pot prezenta candidatii cu stagiu efectiv de cel putin un an la catedra in calitate de cadru didactic calificat conform studiilor absolvite (deci si cei care au inceput […] Articolul Pregatiri pentru examenul de definitivare in invatamant. Incep inscrierile apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Costumul popular, dansul și muzica populara, folclorul, alaturi de credința ortodoxa, reprezinta esența neamului romanesc”- prof. ing. Maria Peligrad Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru o noua ediție a Balului costumului popular. Evenimentul, organizat pentru…

- Un total de douasprezece cabinete medicale generale și stomatologice sunt inregistrate pe langa unitațile de invațamant din județ, insa doua dintre acestea nu sunt funcționale. Anul acesta școlar, in cele 309 unitați de invațamant din județul Covasna vor invața 33.000 de copii, insa numai o parte dintre…

- Rata de promovare la examenul de bacalaureat a crescut, in județul Covasna, dupa soluționarea contestațiilor, conform rezultatelor finale afișate ieri. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, la aceasta sesiune s-au inscris 427 de candidați, dintre care…

- Asociațiile sportive, cluburile sportive și cele care au personalitate juridica și sunt afiliate la federațiile sportive naționale mai au la dispoziție zece zile pentru a se inscrie la concursul local de proiecte „Romania in mișcare”, prin care se obține finanțare in valoare totala de 63.000 de lei,…

- Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 3-18 septembrie 2018 pentru medici, medici dentiști și farmaciști, cu excepția ATI pentru care inscrierile au loc in perioada 20-31 august 2018, inclusiv. Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018, sesiune de examen…

- Un proiect de hotarare privind schimbarea definitiva a destinației cladirii unei gradinițe din Sfantu Gheorghe va fi supus votului consilierilor locali in urmatoarea ședința de Consiliu Local, programata in 8 august. Proiectul se refera la gradinița cu Program Normal nr. 7, din Sfantu Gheorghe, situata…

- Peste 60 de copii și tineri talentați s-au inscris in programul de burse intitulat „Bursa Dr Bock Industries” și lansat de compania RGT Romania. Programul se afla la a treia ediție și este implementat in parteneriat cu Asociația „Bobita”din Targu Secuiesc. Inscrierile au fost lansate in cursul lunii…

- Un numar de 425 de candidați s-au inscris la sesiunea august- septembrie a examenului de Bacalaureat, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Inscrierile in vederea participarii la aceasta sesiune au debutat in 10 iulie și s-au derulat pana in 13 iulie, pentru candidații fara corigențe,…