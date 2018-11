Pregatiri pentru EURO 2020. Oficial UEFA primit de ministrul Ioana Bran

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat luni ca senatorul social-democrat Adrian Tutuianu ar fi trebuit sa ii spuna in mod direct daca are nemultumiri legate de modul in care isi exercita functia, dar a adaugat insa ca fiecare om are dreptul la opinie, scrie Agerpres.Intrebata…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a votat la Referendumul pentru redefinirea casatoriei și ii indeamna pe toți sa mearga la vot:”Sunt departe de țara, dar lucrurile importante sunt aceleași oriunde ne-am afla. Prin urmare, am votat astazi la Consulatul Romaniei din Los Angeles.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, miercuri, ca a inceput o evaluare a ministrilor, dar a precizat ca va accepta decizia partidului in ceea ce o priveste indiferent care este ea. Intrebata daca ii este teama de o posibila remaniere, Ioana Bran a raspuns: "Fiecare ministru e…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, miercuri, ca bazinul interior din cadrul Complexului Sportiv "Lia Manoliu" nu poate fi deschis din motive de siguranta, iar o solutie pentru cei aproximativ 1.000 de copii care practica inotul ar putea fi acoperirea cu un balon a bazinului…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a publicat un mesaj pe pagina de Facebook in care face campanie pentru referendumul pentru familie de pe 7 octombrie. "Numarul tinerilor care iși intemeiaza o familie crește de la an la an. In 2014, au fost oficiate 118.075 casatorii. Cifra a crescut in…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a precizat, in cadrul bilantului prezentat dupa sase luni de mandat, ca MTS a organizat in acest an 57 de tabere pentru tineri, dintre care trei au fost “impotriva coruptiei”.“Acest program este in parteneriat cu DGA (Directia Generala Anticoruptie),…

- Deputatul liberal de Buzau Cristinel Romanescu, membru in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din camera inferioara a Parlamentului, face un apel catre ministrul Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, ,,la responsabilitate si mai multa implicare in problemele cu care se confrunta…

- Presedintele Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, la Complexul Sportiv National Snagov, ca in conditiile actuale ale sportului romanesc nu se mai poate castiga medalia la aur la Jocurile Olimpice. "Eu sper si vreau sa cred ca doamna ministru a avut intotdeauna senimente bune…