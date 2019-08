Pregătiri pentru Constanţa Petroliștii au inceput pregatirile pentru meciul din deplasare cu Farul Constanța (luni, ora 18.00), contand pentru etapa a patra a Ligii 2. Daca prima ședința a saptamanii s-a desfașurat exclusiv la sala, apoi „lupii” au avut parte de doua antrenamente intr-o zi, cu regim de semi-cantonament. Ambele s-au desfașurat pe terenul de la Strejnic, iar Flavius Stoican a avut, cu o singura excepție, tot lotul la dispoziție. Singurul care s-a pregatit separat a fost mijlocașul Alex Munteanu, cel care, din cauza unei probleme de natura musculara, a ratat confruntarea de la Calarași, fiind, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De vineri pana luni sunt programate jocurile etapei a 6-a din Liga 1. C FR Cluj se descurca foarte bine pe doua fronturi, obținand calificarea pentru play-off-ul din Liga Campionilor, fiind și prima in intrecerea Ligii 1 (aici poate fi depașita la golaveraj). FCSB a urcat și ea in play-off-ul din Liga…

- In tur, meciurile cu Rapid, Petrolul și „U” Cluj, in deplasare Federația Romana de Fotbal a stabilit programul noului sezon competițional al Ligii a 2-a, ediția 2019-2020. Nou promovata in aceasta vara, Gloria Buzau va incepe aceasta ediție de campionat pe 3 august, cu un meci pe stadionul din Crang,…

- In cadrul Comitetului Executiv al FRF, care a avut loc in aceasta perioada, s-a aprobat lista finala a cluburilor si academiilor de fotbal clasificate si licențiate de Federația Romana de Fotbal. Read More...

- Meciul care da startul noului sezon competitional, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Ligii 1, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Sebastian Coltescu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Arbitrul craiovean ii va avea alaturi ca asistenti pe Ovidiu Artene Vaslui…

- Campioana CFR Cluj și caștigatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, deschid noul sezon cu duelul din Supercupa Romaniei. Partida are loc sambata, 6 iulie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Biletele pentru acest joc sunt deja disponibile online, doar pe site-urile bilete.frf.ro și…

- Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Romaniei, și Viitorul, caștigatoarea Cupei Romaniei, programata pe 6 iulie, se va disputa pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Comitetul Executiv al FRF luase inițial in calcul ca Supercupa Romaniei sa se dispute pe noul stadion din Targu Jiu. Varianta…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, joi, ca Supercupa Romaniei, ediția 2018/2019, se va disputa sambata, 6 iulie, intre CFR Cluj și FC Viitorul Constanța. Ora meciului va fi stabilita ulterior, anunța MEDIAFAX.Partida se va disputa intr-o singura manșa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești,…

- Partida se va disputa într-o singura mansa, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, arena unde a avut loc si finala Cupei României, din luna mai, când FC Viitorul s-a impus în fata celor de la Astra Giurgiu, scor 2-1, dupa cele doua reprize suplimentare. Supercupa…