Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in aceasta perioada, angajații, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia,…

- La Alba Iulia in minivacanța de 1 Decembrie sunt așteptați aproape 200.000 de vizitatori. Cei care vor veni cu mașinile personale pot sa-și inchirieze de pe acum un loc de parcare, contra sumei de 20 de lei pe zi. ”Inchiriez locuri de parcare in Alba Iulia aproape de bulevardul unde va avea loc parada…

- Curiozitati statistice ale Argesului. Stiati ca… In anul 2015 PIB-ul a fost de 19079,0 milioane lei, iar pe locuitor (LEI) a fost de 31897,7? Numarul unitatilor de posta era in anul 2016 de 176? In anul 2017 capacitatea de cazare turistica existenta a fost de 9.163 locuri, din care: v・ 3240 in hoteluri;…

- Zeci de mii de studenti din marile centre universitare scot din buzunare sume exorbitante pentru chirii. Preturile cele mai mari sunt la Cluj, unde chiria unui apartament poate ajunge la 880 de euro, dar si la Alba Iulia sau Sibiu costurile au explodat. Un apartament cu trei camere se…

- Proiectul arata ca vor fi construite mii de spatii de detentie, pana in 2024. La Penitenciarul Iasi, in intervalul amintit, ar urma sa se construiasca un spatiu nou de detinere cu 600 de locuri. „Se autorizeaza Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala a Penitenciarelor, sa efectueze cheltuieli…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza programul "Litoralul pentru toti", prin care turistii beneficiaza de oferte intre 150 si 600 de lei pentru o saptamana la mare, in perioada 2-30 septembrie."Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate astazi. Proprietarii vor fi despagubiți,…