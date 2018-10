Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare meteo de intensificari ale vantului, și racire accentuata, care intra in vigoare din aceasta seara si tine pana miercuri dimineata. Totodata, a fost emis un cod galben de vant, valabil luni in intreaga țara. Concret, de duminica seara, de la ora 23:00, pana miercuri…

- MOBILIZARE… Peste 100 de firme de constructii din toata Romania au participat, ieri, la cea de-a 15-a editie a Congresului National de Drumuri si Poduri, care s-a desfasurat la Iasi, in capitala Moldovei. O editie tensionata, pusa sub semnul dorintei celor care traiesc in aceasta zona de a avea o autostrada…

- Lipsa de bun simț e lege! Un internaut o publicat o fotografie revoltatoare dintr-un tren din Iași. In imagine, un grup de barbați sparg semințe in tren și le arunca jos. Poza cu pricina a revoltat foarte mulți oameni și s-a viralizat rapid. Romanii care au obiceiul sa manance seminte pe strada si…

- Cel putin sapte drumuri importante din Romania si-au capatat renumele de „Soseaua mortii". Unul dintre acestea este in regiunea Moldovei. Drumul European 583 (DE 583), care leaga municipiul Iasi si DN 2, in apropiere de Roman, a primit, de asemenea numele de „Soseaua Mortii", din cauza accidentelor…

- Iașul, gazda celui de-al XV-lea Congres Național de Drumuri și Poduri Cel de-al XV-lea Congres Național de Drumuri și Poduri din Romania se va desfașura la Iași, in perioada 19 – 22 septembrie 2018. Evenimentul, organizat de Asociația Profesionala de Drumuri și Poduri (APDP) din Romania, va reuni sute…

- In fiecare an, pe 5 august, in ajunul sarbatorii creștine „Schimbarea la fața”, marcam Ziua drumarilor profesioniști din Romania. Este o zi cu o semnificație aparte pentru reprezentanții breslei noastre, supusa la numeroase provocari in ultima perioada, atat prin prisma activitaților desfașurate. „Pentru…

- UNIONISTI… Marsul Centenarului va trece, luna aceasta, si prin judetul Vaslui. Mai exact, sustinatorii unirii Moldovei cu Romania vor parcurge traseele Tecuci – Ghidigeni – Barlad – Gara Rosiesti – Vaslui, in perioada 17 august – 20 august si Vaslui – Comuna Solesti – Ciortesti – Poieni – Iasi, in perioada…

- UPDATE – ora 13:18 Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere din Europa, anunța lansarea unei noi destinații de city break, LIVERPOOL, in Marea Britanie, disponibila de pe Aeroportul din Iași incepand cu data de 29 octombrie 2018.…