Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti sunt asteptati sa-si petreaca zilele libere de Pasti si de 1 Mai pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii. Operatorii din turism se astepta la un numar mare de vizitatori, mai ales ca cele doua sarbatori sunt legate, Invierea Domnului fiind pe 28 aprilie.

- Bugetarii ar putea beneficia de o noua minivacanța in luna aprilie a acestui an, in perioada Paștelui. Daca Guvernul va decide sa acorde o zi libera intre sarbatorile pascale și ziua de 1 Mai, bugetarii ar putea beneficia de o minivacanța de 6 zile. Dat fiind faptul ca in acest an Paștele Ortodox va…

- Romanii se vor bucura de o minivacanța mai lunga la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai. Motivul este faptul ca, pentru prima data, Vinerea Mare este zi libera prin lege. Astfel, perioada libera va incepe din 26 aprilie, cand pica Vinerea Mare. Urmeaza sambata – 27 aprilie, duminica – 28…

- CHIȘINAU, 5 mar – Sputnik. Bugetarii din Moldova se vor bucura la sfârșitul acestei saptamâni de o minivacanța de trei zile, în contextul în care data de 8 martie – Ziua Internaționala a Femeilor, este declarata prin lege zi libera. Bugetarii vor merge în…

- Mai multe locuri de cazare și confort sporit. Asta ar trebui sa gaseasca turiștii care vor ajunge pe litoral in acest an. Unii hotelieri au inceput modernizarea unitaților de cazare, in timp investitorii din sectorul imobiliar ridica bloc dupa bloc, cu apartamente de vacanța.

- Ministerul Afacerilor Interne Directia Generala Anticoruptie organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de servicii de cazare, hranire si de reuniuni si conferinte organizate la hotel. Pe lista MAI se afla si judetul Constanta. Astfel, se doreste achizitia de pachete…

- Intre 2007 si 2017, ponderea cheltuieilor pentru hoteluri si restaurante din totalul cheltuieilor gospodariilor a crescut in majoritatea statelor Uniunii Europene, potrivit datelor furnizate de Eurostat . Nu si in Romania. Datele Eurostat sunt...

- De Revelion, peste 166.000 de turiști romani au ajuns in stațiunile țara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, și au cheltuit peste ... The post FPTR: Peste 40 milioane de euro au cheltuit turiștii in stațiunile din țara, de Revelion appeared first on Ziarul Unirea .