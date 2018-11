Pregătiri de Sfântul Andrei cu fete şi femei * In noaptea Sfantului Andrei, fetele trebuie sa-si puna ciorapii sub perna; banuim ca datina se refera la niste ciorapi fini si curati, cu dantela, purtati o seara, la un cocktail, nu la sosetele flausate purtate in cizmele de cauciuc vreme de o luna; altminteri vom vedea mii de stiri cu titlul "Monoxidul de carbon face noi victime". * Sub perna se pune si un pieptene: daca vreti sa dormiti si sa visati ursiti in loc sa va zvarcoliti in pat si sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

