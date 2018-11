Sezonul sarbatorilor se apropie in Laponia (Finlanda), iar Mos Craciun este in toiul pregatirilor: s-a vaccinat antigripal si a demarat o campanie pentru recrutarea elfilor care il vor ajuta in misiunea sa din aceasta iarna, relateaza AFP. In orasul Rovaniemi, situat la Cercul polar arctic, Mos Craciun a fost fotografiat in timp ce isi facea vaccinul antigripal, administrat de infirmiera sa, Tiia Kahkonen. In nordul extrem al Finlandei, vaccinul este mai mult decat o simpla masura de precautie intrucat sezonul gripei coincide cu perioada cea mai agitata a anului. Anul trecut in decembrie, 390.000…