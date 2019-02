Pregătiri de război. Pakistanul evacuează populaţia de la graniţa cu India Cateva sute de familii au fost mutate in locuri mai sigure dupa un schimb puternic de focuri de arma si de artilerie in cursul noptii intre forte indiene si pakistaneze, a anuntat ministrul informatiilor din Kashmirul pakistanez, Mushtaq Minhas. 'Intreaga regiune a fost pusa in grad ridicat de alerta. Ne temem ca mai multe zone vor trebui evacuate daca nu va incepe detensionarea', a adaugat Minhas. Spatiul aerian pakistanez a ramas inchis joi si zborurile comerciale au fost suspendate de pe toate aeroporturile pentru a doua zi consecutiv, obligand mii de calatori sa-si amane planurile. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

