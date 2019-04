Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul lunii martie aduce la Arad povestitori din mai multe tari, care vor participa la festivalul international de povesti „Magia cuvantului”, un festival unic in Romania, care a ajuns la a XVIII-a editie. Timp de patru zile, din 28 martie pana in ultima zi a lunii, teatrul de marionete, sala „Ferdinand”…

- In partea de sud a judetului Hunedoara, intr-o pitoreasca zona de la poalele Muntilor Retezat, exista un traseu mai putin cunoscut pentru amatorii de plimbari mai lungi, un circuit care porneste din Petrosani, trece prin Vulcan, satele Dealu Babii si Merisor, revenind la Petrosani prin Banita. Traseul…

- In extremitatea nord-estica a meleagurilor carasene, aproape de granita cu judetul Hunedoara, intr-o zona de o rara frumusete aflata pe drumul dintre Caransebes si Hateg, se afla o comuna alcatuita din patru sate, unde poluarea e un cuvant aproape necunoscut. La granita dintre Banat si Ardeal Satele…

- O casa din localitatea aradeana Livada a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, insa din pacate un barbat de 68 de ani a fost gasit mort in casa, iar alte doua persoane, soț și soție au ajuns la spital cu arsuri și intoxicați cu fum. ”In aceasta…

- Au cazut precipitații mixte pe parcursul nopții trecute, pe drumurile administrate de DRDP Timișoara. Vremea rea va continua, iar pentru astazi, ANM a emis un Cod Portocaliu de ninsoare și vant puternic. De ieri, de la ora 17.00, pana astazi, la ora 05.30, au intervenit 76 de utilaje și au fost folosite…

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost prins, in aceasta dimineata, de politistii... The post Medicul italian care a operat in clinici private desi are doar opt clase, prins la o vama din vestul tarii appeared first on…

- Exista șanse mari ca pesta porcina africana sa fi ajuns și in vestul țarii. Ieri, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Timiș au anunțat ca exista o suspiciune de pesta porcina intr-o gospodarie din localitatea Belinț, iar astazi, o astfel de suspiciune a fost identificata și in orașul Arad. Potrivit…

- Accident grav in aceasta dimineața pe DN 7, Arad-Deva, in localitatea Lipova. Un microbuz in care erau 16 persoane a fost acroșat de un tir. In urma impactului extrem de violent patru persoane au ramas incarcerate, doua inconștiente. Din pacate insa medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face…