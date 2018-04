Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni desfașoara in aceasta perioada premergatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, o serie de activitati ce au drept scop asigurarea nivelului de protectie si siguranta a cetatenilor, precum si eliminarea riscurilor ce pot vulnerabiliza populatia. Acestea vizeaza cu precadere lacasurile de…

- Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport in comun vor circula conform programului de duminica, pentru prima oara fiind introduse si mijloace de transport in noaptea de Inviere. "Este pentru prima data cand vom avea transport…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat, marti, ca in noaptea de Inviere transportul public in comun va functiona pana dimineata, aceasta fiind o premiera pentru municipiul resedinta. Chirica a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in perioada sarbatorilor de Paste mijloacele de transport…

- Asociatia ,,Zambete in Bucovina" deruleaza campania „Oferim zambete - in cosul de Paste", campanie care se adreseaza in special copiilor nevoiasi si batranilor singuri. Organizatorii propun ca cei care vor sa faca un bine acum, in prag de Inviere, cei care vor sa bucure un copil ...

- VREMEA DE PASTE 2018. Vestul țarii nu va scapa de ploi saptamana viitoare, insa temperaturile vor crește de la o zi la alta, anunța meteorologii. Astfel, weekend-ul urmator, de Paște, mercurul din termometre va ajunge pana la 21 de grade Celsius, iar in noaptea de Inviere va cald in toata țara. VREMEA…

- Pe conturile de Telegram, rețea folosita de islamiști pentru a comunica și pentru a-și face propaganda s-au descoperit mesaje și indicii care aratau drone incarcate cu grenade, rachete și proiectile de mortiera care pot fi lansate spre diverse ținte. Aceste drone inarmate sunt deja folosite de ISIS…

- PASCA CU BRANZA DE VACI, ingrediente: 200 g zahar200 g unt25 g drojdiecoaja de lamaie si portocala1 kg branza de vaci2 linguri smantana2 linguri faina4 oua250 g zahar200 g stafide2 pliculete zahar vanilatcoaja de lamaie si de portocala1…

- Vremea ne va rasfata de Paste cu mult soare si temperaturi generoase. Desi norii se vor arata pe alocuri, nu vor cadea precipitatii. Meteorologii ne promit maxime de pana la 21 de grade Celsius in toate cele trei zile de Paste.Si in noaptea de Inviere va fi cald.

- Pasca cu branza este preparatul nelipsit de pe masa de Paste. Mai jos vei gasi o reteta de pasca foarte usor de preparat si extrem de gustoasa. Desi obiceiurile si retetele s-au diversificat si acum se face si pasca cu ciocolata, pasca cu smântâna, pasca…

- "Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen Dan,…

- Vestul țarii nu va scapa de ploi saptamana viitoare, insa temperaturile vor crește de la o zi la alta, anunța meteorologii. Astfel, weekend-ul urmator, de Paște, mercurul din termometre va ajunge pana la 21 de grade Celsius, iar in noaptea de Inviere va cald in toata țara.

- Sute de catolici au participat aseara la slujba de Inviere, oficiata la Episcopia Romano-Catolica din Capitala. Traditional, credinciosii au inconjurat biserica de trei ori, cu lumanari aprinse in maini iar apoi, preotii au sfintit bucatele aduse de oameni.

- In aceasta seara sunt ceremonii la Bazilica Sfantul Petru, iar maine dimineata are loc mesa de Paste, la care Papa Francisc rosteste traditionala binecuvantare 'urbi et orbi', catre cetate si catre lume.

- Credinciosii catolici, reformati si evanghelici sarbatoresc duminica Pastile, cu o saptamana mai devreme decat credinciosii ortodocsi. Cea mai mare sarbatoare a crestinatatii va umple bisericile catolice, evanghelice sau reformate, Slujba de Inviere avand loc in seara zilei de sambata. Credincioșii…

- Circa 1.200 de persoane au participat, sambata, la un pelerinaj de Florii pe unul dintre bulevardele importante din Galati. Coloane de credinciosi si preoti au mers pana la Catedrala Arhiepiscopala, acolo unde toti au primit binecuvantarea IPS Casian Craciun, arhiepiscopul Dunarii de Jos.

- Pasca este un preparat care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa tradiționala de Paște, fiind un desert ce poate fi facut, de altfel, oricand. Daca varianta clasica nu te mai incanta, poți incerca o rețeta de pasca cu branza in varianta mai puțin calorica, fara aluat. Așadar, daca in acest an vrei sa…

- In industria auto, 2018 pare a fi „anul Volvo”. Dupa ce a primit titlul „European Car of the Year” 2018 pentru XC40, iar Hakan Samuelsson a fost numit „Personalitatea anului” la Salonul Auto de la Geneva, juriul „World Car of the Year” tocmai a declarat XC60 drept caștigator al competiției. Asta dupa…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Fotbalul internațional este in doliu, dupa ce a fost anunțata moartea mijlocașului argentinian Santiago Vergara, care juca pentru echipa honduriana Montagua. Fotbalistul a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie și a incercat numeroase tratamente, insa boala l-a rapus subit.

- Un preparat nelipsit de pe masa de Paște este, fara doar și poate, pasca. Daca te-ai plictisit, insa, de varianta clasica și vrei sa incerci o rețeta noua gatește pasca cu branza, fara aluat.

- Mai putin de doua saptamani au ramas pana la sarbatorile pascale, astfel ca pregatirile in pensiunile din Clisura Dunarii sunt pe ultima suta de metri. Se face curatenie generala si se pune la punct meniul, din care nu vor lipsi bucatele traditionale, dar si pestele foarte solicitat de toti turistii…

- De cele mai multe ori, oamenii nu verifica produsele pe care le cumpara și de aceea nici macar nu banuiesc cator riscuri sunt supuși atunci cand consuma legume din comerț. Te-ai gandit vreodata daca roșiile pe care le cumperi de la supermarket? Iata ce trebuie sa faci pentru a evita pericolele:…

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsa de cinci ani de inchisoare impotriva fostului international spaniol Xabi Alonso, acuzat de o frauda in valoare de 2 milioane euro, in timpul exercitiilor fiscale din 2010, 2011 si 2012, scrie realitatea.net.

- Carnea de miel este nelipsita de pe masa romanilor cu ocazia Sarbatorilor de Paste. Pentru ca mai este puțin pana ce gospodinele vor pregati mult așteptatele preparate, nu strica sa știm care sunt secretele unei fripturi de miel reușite.

- Paste sau Pasti? Cum e corect? Lingvistii si dictionarele explicative spun ca ambele forme sunt acceptate ca fiind corecte. Teologii ortodocsi, în schimb, arata ca doar varianta la plural respecta traditia religioasa autentica.

- Pasca este unul dintre preparatele de baza care se pun pe masa de Paște, alaturi de oua, cozonac și miel. Cum a ajuns aceasta sa fie nelipsita de Sarbatoarea Invierii Domnului și care este semnificația ei.

- La finalul anului 2017, la editura Rao, a aparut volumul de interviuri „Lumea de azi”, semnat de Marian Nazat. Avocatul si scriitorul a discutat cu personalitati culturale precum Augustin Buzura, Radu Paraschivescu, Dan Caragrea, Simona Trifu sau Dumitru Vasile- Delceanu. Intr-un interviu acordat ziarului…

- Pasca, preparat tradițional de Paște, este ușor de gatit, cu ingrediente la indemana. Ingrediente 500 g aluat de cozonac, 1 galbenus pentru uns pasca, 1 lingura unt sau ulei pentru uns tava Pentru umplutura ai nevoie de: 1/2 kg branza dulce de vaci, 1 cana de zahar, stafide, 3 oua, putin gris, rom…

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- „Cel putin sase oameni au fost de fata cand am zis: bai, bagam aceste legi, i le dam lui Florin Iordache? Da! Toata lumea a fost de acord. A fost faza cu moartea lui Nelson Mandela, cand a venit toata lumea. Am intrebat: bai, va descurcati? Da. Dupa care a inceput scandalul acasa, iar Crin Antonescu…

- Primaria Timisoara organizeaza cea de-a XI-a editie a Targului de Pasti, in perioada 17 martie – 10 aprilie 2018. In Piata Victoriei vor fi amplasate traditionalele casute, unde se vor comercializa oua incondeiate, dulciuri, cozonaci, pasca, flori, icoane, produse handmade si decoratiuni specifice sarbatorilor…

- Superstițiile legate de numarul 13 merg atat de departe in unele cazuri, incat exista strazi a caror numerotare sare peste el și cladiri care nu conțin acest etaj, el fiind notat fie ”12 prim”, fie direct ”14”, scrie realitatea.net.

- Ne gandim deja la sarbatorile pascale de care ne mai desparte mai puțin de o luna de zile. Reprezentanții Castelului Bran ne invita la un paște traditional. In perioada 12 martie – 16 aprilie, vizitatorii edificiului, vor putea admira un interior țaranesc din satul Maieruș, costume populare…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- Doliu in lumea artei. Regizoarea Elena Fedcu a fost rapusa de o boala incurabila. Artista a activat la Filarmonica Nationala "Serghei Lunchevici" si a montat peste 500 de concerte pentru cele mai prestigioase scene din Ungaria, Portugalia sau Belarus.

- Supereroii iși poarta maștile pentru protecție atunci cand salveaza lumea de la bucluc. Mai nou se pare ca trend-ul a ajuns și la dj-ii care prefera sa-și pastreze identitea secreta, lasand muzica lor sa-i faca cunoscuți și apreciați. Care sunt cei 10 dj legendari ce salveaza lumea zi de zi prin muzica…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogramul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200…

- Se asteapta o noua perioada glaciara: in urmatorii ani, este posibil ca temperaturile medii sa scada cu cateva grade in mai multe orașe europene. Marea Britanie trebuie sa se pregateasca pentru zeci de ani de ierni grele, avertizeaza meteorologii.

- Lumea fotbalului e inca in șoc dupa decesul subit al lui Davide Astori. Gianluigi Buffon a impresionat pe toata lumea prin mesajul emoționant pe care l-a scris dupa moartea fostului capitan al Fiorentinei.

- Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea si datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor de pe Terra. Practic, Luna este astrul ceresc care seteaza starea emotionala a oamenilor, pe masura ce tranziteaza…

- TRAGEDIE… O veste șoc a cutremurat lumea justiției din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad (PJB): azi noapte a incetat din viața fostul procuror Nicolae Curea, cel care timp de 40 de ani a fost neintrerupt procuror la PJB. Barladean prin repartiție, dupa terminarea Facultații de Drept…

- Teatru la Cinema vine cu o propunere inedita pentru acest sfarșit de saptamana. Fluturi si oameni este un spectacol neastamparat, gandit special pentru copiii neastamparati ai zilelor noastre. Copii care sigur vor intelege de ce fluturii, mai nou, iau lectii de balet, pe cine așteapta Sirena in mijlocul…

- GENEROZITATE… Campanii umanitare pentru copiii si batranii din localitatea Parpanita. Doua initiative sociale, cu acelasi scop, vin in intampinarea nevoilor celor care traiesc, aici, intr-o saracie crunta. Una dintre ele se desfasoara sub motto-ul „Hraneste un suflet” si este coordonata de o tanara…

- Roxana Ciuhulescu, vedeta postului ProTV, a anunțat inca de anul trecut, atunci cand s-a logodit ca iși mai dorește un copil cu noul sau partener. Daca pana acum totul a fost la nivel de zvon, Roxana a confirma oficial ca este insarcinata.

- Satul Varbila din Prahova are peste de 1.500 de locuitori, mare parte dintre ei de etnie rroma. Pentru ca cei mai mulți nu au contract cu firma de salubrizare, fiecare arunca gunoiul pe unde apuca. Pe de alta parte, cei care platesc salubritatea se plang ca mașina de gunoi vine foarte rar și doar pe…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- SIMONA HALEP - IRINA BEGU LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT, LIVE STREAMING SHENZHEN. Romania va avea o reprezentanta in finala turneului din China, dupa ce Simona Halep și Irina Begu au avut un parcurs excelent la Shenzen. Pana acum, Simona a trecut de Gibbs, Duan și Sabalenka, iar Irina le-a invins…