Stiri pe aceeasi tema

- Alimentarea cu energie electrica, in regim de urgenta, a Romaniei risca sa depinda, la iarna, de o singura companie care, culmea, se mai afla si in insolventa. Guvernul a lansat in dezbatere publica, inca din luna septembrie, un proiect de hotarare care, odata adoptat, va stabili cine si cum…

- Locuitorii din Drobeta - Turnu Severin risca sa ramana fara caldura in apartamente la iarna. Sunt 33 de mii de locuinte racordate la reteaua termica a orasului, insa municipalitatea nu are bani pentru incalzire.

- Autoritațile locale din Lupeni au planuri mari in ceea ce privește dezvoltarea turismului in stațiunea montana Straja. Ultimii ani au aratat ca din ce in ce mai mulți turiști aleg Straja ca destinație turistica, iar edilii au o serie de planuri. Vor sa realizeze locuri pentru petrecerea timpului…

- Autoritatile locale din comuna gorjeana Matasari s-au pregatit din timp pentru intampinarea iernii. Primaria a achizitionat deja cantitati insemnate de nisip care sa fie imprastiat pe soselele din localitate in momentul...

- Ministerul Afacerilor Interne a solicitat prefectilor aplicarea de masuri specifice pentru asigurarea activitatilor economice si sociale, in sezonul de iarna 2018-2019, anunta Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures, intr-un comunicat de presa. ”Pentru buna gestionare a efectelor meteorologice…

- Grindina cazuta la cota 2.100 a bagat in sperieti drumarii. Un utilaj pentru deszapezire si unul pentru material antiderapant vor ajunge in zona montana Ranca, in cateva zile. Cea mai inalta sosea din Romania...

- O campioana la snowboard din Marea Britanie a fost gasita decedata in ziua in care implinea 18 ani. Autoritațile cred ca este vorba de o sinucidere. Fata avea șanse reale pentru a reprezenta Marea Britanie ...