Pregătirea pentru şcoală începută cu ceva timp înainte, creşte şansele ca acomodarea să fie lină Nu putem sti cum se va acomoda copilul cu scoala, insa pregatirea acestuia pentru noul inceput ne creste sansele ca acomodarea sa fie lina si rapida. Ce inseamna pregatire? Copiii incep sa devina curiosi devreme in legatura cu scoala si este important sa ii ajutam cu indicii prin care sa isi creeze asteptari pozitive, dar si realiste legate de ea. Din pacate, uneori parintele prezinta fara sa isi dea seama scoala ca parte dintr o conditionare – Daca nu faci cum spun eu, nu o sa te poti descurca la scoala sau Daca plangi acum, sa vezi cum sa fie la scoala, unde nimeni nu o sa mai stea sa te… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

