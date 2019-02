Pregatirea la matematica. Cum o transformi dintr-un stres zilnic intr-o poveste de succes Poate ca multi elevi exclud matematica din preferintele lor, dar adevarul este ca ea deschide multe usi. Nu doar ca le dezvolta logica, dar le ofera posibilitatea sa se indrepte catre orice domeniu atunci cand vor ajunge adulti. Si acest moment este mai aproape decat crezi, timpul zboara asa de repede! Ce poti face, ca parinte? sa ii insufli copilului placerea de a invata matematica sa il ajuti sa isi dezvolte logica si gandirea structurata, sa isi imbunatateasca abilitatea de a se concentra. sa ii cresti increderea in fortele proprii, aratandu-i ca pot ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

