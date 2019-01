Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, este sigur ca presedintele Klaus Iohannis va intra in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si atunci va castiga al doilea mandat. In opinia lui Kelemen, Iohannis poate fi invins doar de Dacian Ciolos, insa in acest caz „suntem intr-un mare necaz”.

- Marți, 8 ianuarie 2019, la sediul Federației Romane de Handbal, a avut loc astazi tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor din cadrul șaisprezecimilor Cupei Romaniei Fan Courier. SCM Ramnicu Valcea va juca in aceasta faza a competiției cu HCM Piatra Neamț, jocul urmand sa se desfașoare pe terenul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat miercuri ca parlamentarii Uniunii vor fi prezenti joi in Parlament, in sala plenului, la dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de PNL, USR si PMP, dar nu vor vota. "Initiatorii nu si-au asumat un program transparent si un premier cu care…

- Cand Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan și Emil Boc au semnat Alianța Vestului , lumina din sala a fost oferita de becuri conectate la o rețea naționala de energie. E un sistem coordonat și complex, care costa mulți bani, atrage resurse din toate colțurile țarii, carbuni din Oltenia, vant din…

- Organizația de Femei a UDMR solicita conducerii Uniunii un loc eligibil pe lista de candidați la alegerile pentru Parlamentul European, precizand ca femeile maghiare au experiența politica necesara și capacitatea de a lua decizii in folosul societații, potrivit mediafax.Președintele Organizației…

- Fostul premier Dacian Ciolos are, in sfarsit, partid politic. Partidul Libertatii Unitatii si Solidaritatii – pe scurt PLUS – este fomatiunea si pe listele careia vrea sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. Dacian Ciolos a lansat, sambata, la Cluj-Napoca, Partidul Libertatii, Unitatii…

- La fel ca în anii trecuti, concursul de intrare în rezidentiat se va desfasura în 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Târgu Mures si Timisoara. De asemenea, concursul va avea aceleasi metodologie de organizare, tematica si bibliogafie ca si anul trecut.…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018: Potrivit rectorului UMF Iasi, Viorel Scripcariu, pentru examenul de rezidentiat din acest an s-au inscris 1.367 candidati, numarul fiind mai mare decat in anul precedent cu 152. Pe tara, clasamentul in functie de numarul de inscrisi pozitioneaza Iasiul pe al doilea loc,…