Preferințele românilor în materie de joburi în luna aprilie In luna aprilie, candidații au fost preocupați mai mult de Sarbatorile Pascale decat de schimbarea jobului.Volumul de aplicari a scazut cu 20% comparativ cu luna martie, insa a inregistrat o ușoara creștere, de 5%, fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru a doua luna consecutiv, specialiștii in resurse umane sunt cei mai activi in cautarea unui nou job, cu un volum total de peste 24.000 de cautari in lunile martie și aprilie. In continuare, cele mai cautate joburi continua sa fie in domenii precum financiar-contabilitate, cu peste 25.000 de cautari in luna aprilie, nivel similar cu lunile… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

